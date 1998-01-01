بالتل تطلق حملة "أوعك تنفلم"

غزة / سما/

نابلس، أطلقت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" حملتها الجديدة بعنوان "أوعك تنفلم" الخاصة بمشتركيها الجدد, قدمت من خلالها أشهر مجانية على باقات "نت فون", بالإضافة إلى العديد من المزايا الإضافية التي تشمل دقائق محلية وخلوية ودولية مجانية وأجهزة هاتف ومودم.

وأكدّ معن ملحم مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أن هذه الحملة تهدف الى تحقيق رضا المشتركين وتطلعاتهم بالخدمات التي تقدمها "بالتل" من خلال توفير سرعات عالية وأشهر مجانية على باقات "نت فون"، وأضاف: "تسعى هذه الحملة كغيرها من حملاتنا السابقة الى توفير خدمات الاتصالات بأعلى جودة وبعروض مميزة تمكّن مختلف فئات المجتمع من الاشتراك، حيث توفّر باقة نت فون 8 وباقة نت فون Flex+24 وباقة نت فون 50".

وحول شعار الحملة الذي شغل الكثيرين فقد أكد ابراهيم خرمان مدير إدارة التسويق في شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، ان شعار الحملة "اوعك تنفلم" جاء من واقع الحياة اليومية وسلّط الضوء على مشاكل الانترنت الذي يتم الحصول عليه من مصادر غير موثوقة، والتي تتمثل ببطء الخدمة والتقطيع أثناء المشاهدة عبر الانترنت الامر الذي يؤدي الى حصول المشترك على خدمة أقل من مستوى توقعاته ومن هنا جاء شعار الحملة ليحذّر من المصادر غير الموثوقة او غير الشرعية التي تقوم بتوزيع الانترنت.

ومن جهته وضّح مدير دائرة الاتصالات التسويقية احمد السرغلي: "ان بالتل كانت من أوائل الشركات التي استخدمت اسلوب الاعلان التشويقي من خلال حملة "مين سليم"، واليوم ومن خلال حملتنا الجديدة قمنا بخلق اسلوب تشويقي جديد للاعلانات في فلسطين، حيث تميّز الاعلان باستخدامه لاسلوب الكلمة (اوعك) والرقم (10) والرمز (الفلم) في تصاميم مميزة وبسيطة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتشكّل جميعها شعار الحملة "اوعك تنفلم".

ومن الجدير ذكره ان بإمكان المشتركين الجدد الاستفادة من مزايا الحملة من خلال زيارة احد معارض الاتصالات أو شبكة الموزعين المعتمدين او احد مزودي خدمة الانترنت المرخصين او صفحة خدماتي الالكترونية او تطبيق Ana Paltel.