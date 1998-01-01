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أب يغتضب ابنته لـ 6 سنوات بمساعدة الأم !

الأربعاء 18 يوليو 2018 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أب يغتضب ابنته لـ 6 سنوات بمساعدة الأم !



وكالات / سما /

عاشت سيدة  ضحية لجرائم اغتصاب متكررة على يد والدها، بمساعدة والدتها.

وقالت السيدة التي لم يُكشف عن هويتها، إن والدتها كانت تسمح لوالدها باغتصابها مرارًا وتكرارًا على مدى 6 سنوات عندما كانت طفلة.

وأوضحت أن والدتها تخلت عن غرفة نومها، حتى يتمكن والدها من الاعتداء عليها في الفترة التي امتدت بين أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، أي من عمر 10 إلى 16 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، قال المدعون لمحكمة مقاطعة "تاونسفيل" في ولاية "كوينزلاند"الأسترالية، إن الأم تبادلت الغرفة مع ابنتها حتى يتخلص زوجها من هوسه الجنسي بالفتاة.

وكشف المدعي العام أندرو وكلات للمحكمة أنه ولمدة أسبوع، عندما كانت الابنة تبلغ 15 عامًا، تبادلت الأم غرفة النوم مع ابنتها يوميًا حتى يغتصبها والدها.

وأوضح أن الضحية كانت تعرف ما كان سيحدث لها، حيث كانت تصطحبها والدتها لغرفة النوم حتى تُغتصب، ولكن الضحية كشفت أنها ما كان بيدها حيلة.

وتجاهلت الأم ما كان يحدث وفقًا لنصيحة طبيب عام استشارته، ومع ذلك، قالت الابنة إن عدم قيام والدتها بأي شيء لوقف الاعتداء كان مؤذيًا مثل أفعال والدها.

وعندما أخبرت الأم والديها بشأن ما يحدث، توقف الاعتداء في نهاية المطاف عندما تدخل جد الضحية.

وكشفت الشرطة الأسترالية، أن الأم اعترفت بسفاح المحارم، والسماح بالاعتداء على طفلة يقل عمرها عن 16 عامًا، وقد حُكم عليها بالسجن 4 أشهر وعامين مع إيقاف التنفيذ.

#الأم #اغتصاب

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