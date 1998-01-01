مصادر : لهذه الاسباب .. حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات الطائرات الورقية الحارقة

غزة / سما /

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الأربعاء، أنّ حركة حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات الطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية المجاورة للقطاع.

وقالت المصادر لصحيفة "القدس" المحلية ، إن قيادة الحركة اجتمعت خلال الساعات الأخيرة في غزة واتخذت قرارًا بهذا الصدد، منعًا لجرّ غزة إلى حرب في الوقت الحالي، في ظلّ الظروف الصعبة التي يعانيها سكّان القطاع.

وبحسب المصادر، فإن الحركة درست هذا الخيار بعد اتصالات مع عدة أطراف منها مصر، أشارت إلى ضرورة التوقف عن تلك الهجمات بالطائرات الورقية الحارقة منعًا لإعطاء إسرائيل المبرر لشن هجوم عسكري كبير.

وبينت المصادر، أن الطائرات الورقية الحارقة ربما تتوقف الأسبوع المقبل بشكل نهائي.

وتشترط إسرائيل وقف استهدافها بغزة مقابل وقف إطلاق تلك الطائرات الورقية الحارقة التي تسببت بخسائر مادية كبيرة لدى الاحتلال.