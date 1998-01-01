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ماذا سيحدث لبشرتكِ إذا تناولتِ الرمان بشكل دوري؟

الأربعاء 18 يوليو 2018 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا سيحدث لبشرتكِ إذا تناولتِ الرمان بشكل دوري؟



وكالات / سما /

الرمان من الفواكه التي تتمتع بشعبية كبيرة في كل دول العالم، وله محبة خاصة في العالم العربي، لا سيّما لمن يحبون الفاكهة ذات الطعم اللاذع قليلًا. وقد يزداد حبكِ للرمان عندما تدركين مدى فوائده المذهلة للشعر والبشرة، بخاصة عند تناوله

بشكل دوري ومستمر، حيث ستلاحظين تغيّرًا كبيرًا.

فوائد الرمان للبشرة

- الرمان غني بفيتامين سي، لهذا فهو عامل قوي على نضارة البشرة، إذ يمنحها مظهرًا صحيًّا.

- يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي تجدد حيوية بشرتكِ باستمرار.

- يساعد الرمان على مقاومة الشيخوخة والتجاعيد

الموجودة في البشرة، إذ يحتوي على هرمون الأستروجين وعلى فيتامينات عدة منها B6- E، والحديد.

- كما يحتوي الرمان على الكولاجين الذي يساعد البشرة على تجديد خلاياها باستمرار، ويعالج حب الشباب، ويمنحكِ تفتيحًا وبشرة خالية من البقع.

فوائد الرمان للشعر

- مضادات الأكسدة الموجودة بالرمان أيضًا، تساهم بشكل كبير في تجديد خلايا الشعر، ما تمنحه الحيوية والصحة.

- يحتوي الرمان على الكثير من المعادن التي يحتاجها شعركِ ليحميه من التساقط، مثل الحديد والكالسيوم.

- الكولاجين يساعد على تجديد حيوية الشعر، ويحمي الخصلات من التقصف المستمر الذي تتعرض له الفتيات.

- يحتوي الرمان على مادة مشابهة لعمل الإستروجين، الذي يساعد على تجديد خلايا الجسم عند المرأة، ما يمنحها مظهرًا صحيًّا.

لهذا احرصي على تناول الرمان بشكل دوري، أكثر من مرة في الأسبوع، للتمتع بفوائده المذهلة وتغذية شعركِ وبشرتكِ بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى الماسكات الطبيعية.

#الرمان #البشرة

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