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تويتر.. إجراءات صارمة ضد الحسابات المزيفة

الأربعاء 18 يوليو 2018 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر.. إجراءات صارمة ضد الحسابات المزيفة



وكالات / سما /

علقت شركة تويتر ما لا يقل عن 58 مليون حساب لمستخدمين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، وفقا لبيانات حصلت عليها الأسوشيتد برس.

يسلط هذا الرقم الضوء على موقف الشركة الجديد العدائي ضد الحسابات الخبيثة أو المشبوهة في أعقاب جهود التضليل الروسية خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

جاء عدد الحسابات المعلقة من آلية (فايرهوز)، وهي عبارة عن تدفق للبيانات توفرها الشركة للأكاديميين والشركات وغيرهم ممن هم على استعداد لدفع ثمنها.

الأسبوع الماضي، أكد تويتر أنه علق 70 مليون حساب في مايو / أيار ويونيو / حزيران.

يثير العدد الهائل من عمليات التعليق تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن أن تؤثر هذه الإجراءات الصارمة على نمو مستخدمي تويتر وما إذا كان على الشركة تحذير المستثمرين في وقت سابق.

#الحسابات المزيفة #تويتر

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