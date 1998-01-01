جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

سكايب.. الإعلان عن خاصية طال انتظارها 15 عاما

الأربعاء 18 يوليو 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سكايب.. الإعلان عن خاصية طال انتظارها 15 عاما



وكالات / سما /

أعلن فريق تطوير خدمة سكايب في شركة مايكروسوفت "المالكة للخدمة"، عن إطلاق خاصية مدمجة انتظرها مستخدمو خدمة سكايب منذ ظهورها قبل 15 عاما تقريبا.

خاصية تسجيل المكالمات ستتوافر في سكايب في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري، بحسب ما أعلنته مايكروسوفت.

مايكروسوفت أوضحت أن الخاصية المدمجة الجديدة في سكايب ستتوافر للأجهزة المعتمدة على أنظمة ويندوز وماك وأندرويد و"آي أو إس" ولينكس أيضا، مؤكدة أن الخدمة ستعتمد كليا على التخزين السحابي.

وفي بيانها أوضحت الشركة أن جميع أطراف المكالمات سيتم تنبيههم بمجرد بدء التسجيل، مؤكدة أن التسجيل سيتضمن صورة أي طرف في المكالمة، بجانب أي شاشة أخرى ستتم مشاركتها خلال المكالمة.

وانتظر مستخدمو سكايب هذه الخدمة المدمجة الجديدة منذ ظهور الخدمة لأول مرة عام 2003، خصوصا أنهم اعتمدوا طوال هذه الفترة على تطبيقات خارجية للقيام بتسجيل المكالمات، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وتأتي الخاصية الجديدة ضمن حزمة من التطويرات ستتوافر في سكايب قريبا.

#سكايب #خاصية

أخبار ذات صلة

"يوتيوب" يعلن عن خاصية طال انتظارها

سكايب تطلق المرحلة التجريبية الأولى من ميزة الترجمة الفورية "مترجم سكايب"

thumb

مزايا جديدة طال انتظارها قادمة إلى واتساب

"واتس أب" يلبي رغبة مستخدميه ويطلق خدمة طال انتظارها

واتساب يضيف خاصية جديدة

يوتيوب يلغي أسوأ خاصية فيه

الأكثر قراءة اليوم

ضوء اخضر لجيش الاحتلال لشن حرب على غزة والجمعة المقبلة اخر موعد لحماس

من هي الجماعة الاحمدية.. وماموقفها من السلطة الفلسطينية وحركة حماس ؟

شاهد: جيش الاحتلال يتدرب على احتلال قطاع غزة

نتنياهو وليبرمان يهددان غزة بحرب جديدة وقادة عسكريون يتحدثون عن مفاجاّت واغتيالات

العمادي : مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس وناقشنا هدنة في غزة من 5-10 سنوات

موقع عبري يزعم : مصر تمهل حماس عدة أيام لوقف البالونات والطائرات الحارقة

العالول يطمئن سكان قطاع غزة :جهود جديدة بالأفق لانجاح وتحقيق المصالحة

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

مصادر : لهذه الاسباب .. حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات الطائرات الورقية الحارقة

عباس كامل

﻿مصر ترعى قريبا لقاءات بين فتح وحماس وتدخلات لإرجاء الحديث عن تثبيت 20 ألف موظف من غزة

الخان الاحمر

مجلس قروي الخان الاحمر لم يرى النور حتى الان

قادة حماس

مصر تعمل على "تنسيق" بين ورقتي فتح ذات النقاط العشرة وحماس ذات النقاط الثلاثة للمصالحة

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يستعد لعدة سيناريوهات اتجاه غزة بدءًا من عملية عسكرية وانتهاءً باحتلال القطاع