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أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

الأربعاء 18 يوليو 2018 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، ان الأسير حسن شوكة من بيت لحم، مضرب عن الطعام منذ (46) يوما، فيما يواصل الأسـرى: إسلام جواريش، ومحمود عياد، وعيسى عوض، اضرابهم لليوم الـ13 على التوالي.

وخلال زيارة أجراها محامي نادي الأسير للأسيرين جواريش وعياد في معتقل "عوفر"، أكدا أنهما مستمران في إضرابهما حتى إنهاء اعتقالهما الإداري.

وأضاف الأسيران انهما يعانيان من آلام في الرأس والمفاصل وفقدان للتوازن، كما أنهما يرفضان أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية، بالمقابل فإن إدارة معتقلات الاحتلال تُمارس ضغوطا على الأسرى من خلال عزلهم، وإرسال رسائل مفادها بأنها لن تكترث لمصيرهم.

يذكر أن الأسير عياد (30 عاما) اعتقل في تاريخ الخامس من آذار/ مارس 2017، وهو الاعتقال الرابع له، وجرى اعتقاله أعوام 2005، و2009، و2014، إضافة إلى هذا الاعتقال.

أما الأسير جواريش (29 عاما) اعتقل بتاريخ الثاني من شباط/ فبراير 2017، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري.

يُذكر أن عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى قرابة (430) أسيرا إداريا، بينهم اثنان من الأسرى القاصرين، إضافة إلى الأسيرتين النائب خالدة جرار، وخديجة ربعي.

#نادي الاسير #اسرى #اضراب عن الطعام

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