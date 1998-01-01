مؤسس "أمازون" يتربع على عرش أثرياء العالم بـ 150 مليارا

وكالات / سما /

تجاوزت ثروة "جيف بيزوس" مؤسس شركة "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية، الـ 150 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية، في تقرير لها، أن ثروة "بيزوس" ارتفعت، يوم الاثنين بنحو 1.2 مليار دولار لتتجاوز 150 مليار دولار.

وبذلك يكون "بيزوس" قد عزز موقعه في المرتبة الأولى لأثرى رجل في العالم، ورافعًا الفرق مع أقرب منافس له، وهو مواطنه "بيل غيتس" مالك شركة "مايكروسوفت" الذي تبلغ ثروته 93.7 مليار دولار.

ومع ارتفاع ثروة "بيزوس" زادت قيمة أسهم "أمازون" في بورصة نيويورك، بنسبة 1 بالمئة، مسجلة 1.8831 دولارًا.

وارتفعت قيمة "أماوزن" في البورصة إلى 888 مليار دولار، متصدرة المرتبة الثانية بقائمة الشركات الأكثر قيمة بالولايات المتحدة، بعد شركة "آبل" التي تبلغ قيمتها في البورصة 940 مليار دولار.