جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مؤسس "أمازون" يتربع على عرش أثرياء العالم بـ 150 مليارا

الأربعاء 18 يوليو 2018 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسس "أمازون" يتربع على عرش أثرياء العالم بـ 150 مليارا



وكالات / سما /

تجاوزت ثروة "جيف بيزوس" مؤسس شركة "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية، الـ 150 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية، في تقرير لها، أن ثروة "بيزوس" ارتفعت، يوم الاثنين بنحو 1.2 مليار دولار لتتجاوز 150 مليار دولار.

وبذلك يكون "بيزوس" قد عزز موقعه في المرتبة الأولى لأثرى رجل في العالم، ورافعًا الفرق مع أقرب منافس له، وهو مواطنه "بيل غيتس" مالك شركة "مايكروسوفت" الذي تبلغ ثروته 93.7 مليار دولار.

ومع ارتفاع ثروة "بيزوس" زادت قيمة أسهم "أمازون" في بورصة نيويورك، بنسبة 1 بالمئة، مسجلة 1.8831 دولارًا.

وارتفعت قيمة "أماوزن" في البورصة إلى 888 مليار دولار، متصدرة المرتبة الثانية بقائمة الشركات الأكثر قيمة بالولايات المتحدة، بعد شركة "آبل" التي تبلغ قيمتها في البورصة 940 مليار دولار.

#أمازون #الاثرياء #بيل غيتس

أخبار ذات صلة

امازون

أمازون تطلق موقع تفاعلي "للبيع والشراء"

860x484

أمازون تتعرض لعمليات "احتيال" نوّعية

أمازون تقتحم "عالم الأدوية"

مؤسس "فيسبوك" ربح 3 مليارات و400 مليون دولار بساعة

ما الذي يقصده مؤسس فيسبوك بعبارة "لم تروا شيئاً بعد"؟

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب "البيانات الشخصية"

الأكثر قراءة اليوم

ضوء اخضر لجيش الاحتلال لشن حرب على غزة والجمعة المقبلة اخر موعد لحماس

من هي الجماعة الاحمدية.. وماموقفها من السلطة الفلسطينية وحركة حماس ؟

شاهد: جيش الاحتلال يتدرب على احتلال قطاع غزة

نتنياهو وليبرمان يهددان غزة بحرب جديدة وقادة عسكريون يتحدثون عن مفاجاّت واغتيالات

العمادي : مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس وناقشنا هدنة في غزة من 5-10 سنوات

موقع عبري يزعم : مصر تمهل حماس عدة أيام لوقف البالونات والطائرات الحارقة

العالول يطمئن سكان قطاع غزة :جهود جديدة بالأفق لانجاح وتحقيق المصالحة

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

مصادر : لهذه الاسباب .. حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات الطائرات الورقية الحارقة

عباس كامل

﻿مصر ترعى قريبا لقاءات بين فتح وحماس وتدخلات لإرجاء الحديث عن تثبيت 20 ألف موظف من غزة

الخان الاحمر

مجلس قروي الخان الاحمر لم يرى النور حتى الان

قادة حماس

مصر تعمل على "تنسيق" بين ورقتي فتح ذات النقاط العشرة وحماس ذات النقاط الثلاثة للمصالحة

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يستعد لعدة سيناريوهات اتجاه غزة بدءًا من عملية عسكرية وانتهاءً باحتلال القطاع