جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

السجن 15 يومًا لمقتحمي مباراة نهائي كأس العالم

الأربعاء 18 يوليو 2018 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السجن 15 يومًا لمقتحمي مباراة نهائي كأس العالم



وكالات / سما /

أصدرت محكمة بموسكو ، أحكامًا بالسجن لـ 15 يومًا بحق أربعة من مجموعة "بوسي رايوت" بعد اقتحامهم لملعب لوجينكي الذي احتضن نهائي كأس العالم بروسيا الأحد الماضي.

واقتحم هؤلاء الملعب في الدقيقة 53 من الشوط الثاني للمباراة التي كان تجري بين فرنسا وكرواتيا، وبقوا فيه ثواني معدودة، قبل طردهم وإلقاء القبض عليهم.

ونقلت "لوموند" الفرنسية عن موقع "ميديا زونا" أن الحكم القضائي نص كذلك على منع الأربعة من حضور أي نشاط رياضي لثلاث سنوات.

ونشرت المجموعة على حسابها الموثق بتويتر نبأ الأحكام الصادرة ضدهم وتفاصيلها.

وكانت المجموعة التي ينضم لها المقتحمين قد أصدرت بيانًا عبر حسابها على تويتر وفيس بوك بعد فترة وجيزة من اقتحام الملعب، تضمن مطالب بينها الإفراج عن كل السجناء السياسيين، وإيقاف الاعتقالات غير القانونية أثناء المظاهرات، ومطالبة الكرملين بـ "السماح بالمنافسة السياسية في البلاد".

#السجن #نهائي كأس العالم

أخبار ذات صلة

الصحافة الأرجنتينية تترقب مباراة الفرصة الأخيرة في كأس العالم

تلخيص ثمن نهائي كأس العالم 2014

بث مباشر .. نهائي كأس العالم فرنسا وكرواتيا (1/2)

تلخيص دور المجموعات والمنتخبات المتاهلة لثمن نهائي كأس العالم

جزيرة

فيديو.. الريال يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بفوز شاق على الجزيرة

من هو الحكم نيستور بيتانا الذي سيقود نهائي كأس العالم 2018؟

الأكثر قراءة اليوم

من هي الجماعة الاحمدية.. وماموقفها من السلطة الفلسطينية وحركة حماس ؟

نتنياهو وليبرمان يهددان غزة بحرب جديدة وقادة عسكريون يتحدثون عن مفاجاّت واغتيالات

شاهد: جيش الاحتلال يتدرب على احتلال قطاع غزة

العمادي : مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس وناقشنا هدنة في غزة من 5-10 سنوات

موقع عبري يزعم : مصر تمهل حماس عدة أيام لوقف البالونات والطائرات الحارقة

العالول يطمئن سكان قطاع غزة :جهود جديدة بالأفق لانجاح وتحقيق المصالحة

"بوغبا" صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي المونديال

الأخبار الرئيسية

عباس كامل

﻿مصر ترعى قريبا لقاءات بين فتح وحماس وتدخلات لإرجاء الحديث عن تثبيت 20 ألف موظف من غزة

الخان الاحمر

مجلس قروي الخان الاحمر لم يرى النور حتى الان

قادة حماس

مصر تعمل على "تنسيق" بين ورقتي فتح ذات النقاط العشرة وحماس ذات النقاط الثلاثة للمصالحة

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يستعد لعدة سيناريوهات اتجاه غزة بدءًا من عملية عسكرية وانتهاءً باحتلال القطاع

حرب غزة -ارشيفية

قناة عبرية: ضوء اخضر لجيش الاحتلال لشن حرب على غزة والجمعة المقبلة اخر موعد لحماس