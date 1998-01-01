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ليفربول على بعد خطوة من حارس روما

الأربعاء 18 يوليو 2018 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول على بعد خطوة من حارس روما



وكالات / سما /

بات نادي ليفربول على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين إلى مراحل متقدمة.

ويبحث ليفربول عن التعاقد مع حارس جديد, في ظل المستويات السلبية التي يقدمها حارساه الألماني لوريس كاريوس والبلجيكي سيمون مينيوليت، ويأتي باكير على رأس أولوياته في ظل المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق الإيطالي والمنتخب البرازيلي.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية, عن تقديم نادي ليفربول عرضا قيمته 70 مليون يورو، مشتملا على البنود الإضافية من أجل التعاقد مع حارس روما، فيما يرغب الأخير بالحصول على 75 مليون يورو.

وذكرت "سكاي سبورتس", إأن الناديين سيتوصلان لاتفاق في أقرب وقت ممكن لإنهاء الصفقة بشكل رسمي، خاصة بعدما اتفق الألماني يورغن كلوب المدير الفني للنادي، مع الحارس على بنود التعاقد.

يشار إلى أن باكير كان ضمن دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الماضية على رأسها ريال مدريد, وتشيلسي، إلا أن ليفربول بات الأقرب للحصول على خدماته.

#ليفربول #روما #حارس

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