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رافا بينيتيز رفض تدريب منتخب إسبانيا في المونديال !

الأربعاء 18 يوليو 2018 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رافا بينيتيز رفض تدريب منتخب إسبانيا في المونديال !



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن رافا بينيتيز مدرب ريال مدريد السابق، وفريق نيوكاسل الإنجليزي الحالي عُرض عليه تدريب منتخب اللاروخا في منافساتكأس العالم 2018، ولكنه رفض.

 

وتعرض الاتحاد الإسباني لموقف محرج، بعدما علم أن مدرب المنتخب جولين لوبيتيجي قد تعاقد مع ريال مدريد ليكون المدرب الجديد للمرينجي خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان بعد انتهاء المونديال.

وقرر الاتحاد الإسباني إقالة جولين لوبيتيجي من منصبه كمدرب لمنتخب إسبانيا قبل ساعات قليلة على بدء منافسات كأس العالم التي أقيمت على الأراضي الروسية، بعد تعاقده مع ريال مدريد بدون العودة إلى مسؤولي الاتحاد.

وأشارت الصحيفة المدريدية بأن الاتحاد الإسباني قد قدّم عرضًا لرفائيل بينيتيز من أجل إنقاذ اللاروخا، وتدريب المنتخب قبل المونديال.

ولكن بينيتيز وحسب الصحيفة قد قال بأن تدريب منتخب إسبانيا فرصة كبيرة ولا تتكرر، وكنه سعيد بتدريب فريق نيوكاسل.

وأكملت الصحيفة أن أسباب رفض بينيتيز تدريب منتخب إسبانيا لأنه يرغب العمل مع الأندية أكثر من المنتخبات، لذلك توجهت سريعًا إدارة الاتحاد الإسباني لفيرناندو هييرو كي يتولى مسؤولية تدريب اللاروخا.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإسباني قد قرر إقالة فيرناندو هييرو من تدريب منتخب إسبانيا بعد الخروج من دور الستة عشر بالمونديال، وجاء بدلاً منه لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق.

#رافا بينيتيز #منتخب إسبانيا #المونديال

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