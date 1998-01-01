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البايرن تحت الضغط عقب صفقة رونالدو مع يوفنتوس

الأربعاء 18 يوليو 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البايرن تحت الضغط عقب صفقة رونالدو مع يوفنتوس



وكالات / سما /

تعيش إدارة بايرن ميونيخ في الوقت الحالي بكثير من الضغوط بسبب الصحافة الألمانية التي تنتقدها بشكل مستمر بسبب سياسة الصفقات خاصة بعد تعاقد نادي يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو .

البوندسليجا تراجعت أسهمها كثيراً في الدوريات الأوروبية خلال السنوات الماضية مما جعل هناك مشاكل كثيرة في عقود الرعاية بالإضافة إلى عوائد البث التلفزيوني خاصة بعد رحيل معظم النجوم مُتجهين إلى الدوري الإنجليزي أو الإسباني .

وقد أعلنت إدارة بايرن ميونيخ عن سياستها في سوق الإنتقالات بأنها لن تتواكب مع الفرق الأخرى الأوروبية في حجم الإنفاق على الصفقات مما جعل هناك فروق كبيرة خاصة في مسألة المنافسة في دوري أبطال أوروبا .

في المقابل الصحافة الألمانية مازالت تتسائل لماذا لا يجلب البايرن أحد النجوم مثل كريستيانو رونالدو حيثُ سيكون تسويقاً كبيراً للبوندسليجا بالإضافة إلى الإستفادة من قدراته مع الفريق في المنافسة وذلك بحثاً على إعادة إحياة متابعة الدوري الألماني من خلال المشاهدين خاصة في ظل قدرة الفريق البافاري المادية على جلب النجوم فهو يعتبر ثالث أقوى إقتصاد بالأندية العالمية بعد ريال مدريد ومانشستر يونايتد .

وهناك بالوقت الحالي عدة أزمات داخل الفريق خاصة من جانب البولندي ليفاندوفسكي المُستاء من عدم التعاقد مع النجوم حيثُ أعلن رغبته في عدة مناسبات عن الرحيل بسبب سياسة تعاقدات الإدارة .

 

وأصبح هناك ضغطاً كبيراً سواء من الجماهير الألمانية أو الصحافة من أجل إبرام البايرن لصفقة أو إثنين من أجل إعادة إحياء المتابعة للبوندسليجا في ظل سياسة معظم الأندية الآخرى في بيع اللاعبين .

الجدير بالذكر أن بايرن ميونيخ لديه حالياً مشكلة آخرى وهي رغبة ريال مدريد في إعادة خاميس رودريجز مما يعني إجبار البايرن في الدخول بسوق الإنتقالات إذا عاد الكولومبي إلى ناديه الأصلي .

#بايرن ميونخ #رونالدو #يوفنتوس

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