الرئيس عباس يعزي ابو هولي بوفاة والدته

رام الله / سما /

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء الثلاثاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي، معزيا بوفاة والدته المرحومة الحاجة (ام كمال) .



وأعرب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي مساء يوم امس عن تعازيه الحارة بوفاة الفقيدة سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



وأعرب مختار عشيرة ابو هولي في الوطن والشتات والدكتور احمد ابو هولي وذوي الفقيدة عن تقديرهم البالغ لمواساة الرئيس لهم في مصابهم الجلل، ما كان له الأثر الطيب في نفوسهم، داعين المولى أن يحفظ الرئيس من كل سوء ومكروه وأن يجعل مواساته في ميزان حسناته.

