جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يعزي ابو هولي بوفاة والدته

الأربعاء 18 يوليو 2018 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يعزي ابو هولي بوفاة والدته



رام الله / سما /

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء الثلاثاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي، معزيا بوفاة والدته المرحومة الحاجة (ام كمال) .

وأعرب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي مساء يوم امس عن تعازيه الحارة بوفاة الفقيدة سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعرب مختار عشيرة ابو هولي في الوطن والشتات والدكتور احمد ابو هولي وذوي الفقيدة عن تقديرهم البالغ لمواساة الرئيس لهم في مصابهم الجلل، ما كان له الأثر الطيب في نفوسهم، داعين المولى أن يحفظ الرئيس من كل سوء ومكروه وأن يجعل مواساته في ميزان حسناته.
 

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس

القناة 10 تزعم : الرئيس عباس يعاني من التهاب رئوي حاد.. عريقات: الرئيس يخضع لفحوصات

ابو هولي : مفوض الاونروا ابلغ الدول المضيفة بنفاذ ميزانية برنامج الطوارئ وعدم ضمان فتح المدارس

رضيع- ارشيف

مقتل رضيع خنقا على يد والدته بالخليل

الرئيس عباس

الرئيس عباس يعتذر ..

ماجد فرج

﻿فرج على رأس وفد فلسطيني إلى واشنطن قبل رد الرئيس عباس

ماذا طلب الرئيس عباس من مشعل وهنية ؟

الأكثر قراءة اليوم

من هي الجماعة الاحمدية.. وماموقفها من السلطة الفلسطينية وحركة حماس ؟

نتنياهو وليبرمان يهددان غزة بحرب جديدة وقادة عسكريون يتحدثون عن مفاجاّت واغتيالات

شاهد: جيش الاحتلال يتدرب على احتلال قطاع غزة

العمادي : مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس وناقشنا هدنة في غزة من 5-10 سنوات

موقع عبري يزعم : مصر تمهل حماس عدة أيام لوقف البالونات والطائرات الحارقة

العالول يطمئن سكان قطاع غزة :جهود جديدة بالأفق لانجاح وتحقيق المصالحة

"بوغبا" صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي المونديال

الأخبار الرئيسية

عباس كامل

﻿مصر ترعى قريبا لقاءات بين فتح وحماس وتدخلات لإرجاء الحديث عن تثبيت 20 ألف موظف من غزة

الخان الاحمر

مجلس قروي الخان الاحمر لم يرى النور حتى الان

قادة حماس

مصر تعمل على "تنسيق" بين ورقتي فتح ذات النقاط العشرة وحماس ذات النقاط الثلاثة للمصالحة

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يستعد لعدة سيناريوهات اتجاه غزة بدءًا من عملية عسكرية وانتهاءً باحتلال القطاع

حرب غزة -ارشيفية

قناة عبرية: ضوء اخضر لجيش الاحتلال لشن حرب على غزة والجمعة المقبلة اخر موعد لحماس