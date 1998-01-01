مجلس قروي الخان الاحمر لم يرى النور حتى الان

رام الله – خاص سما -

قرر مجلس الوزراء في جلسته قبل أسبوع انشاء مجلس قروي الخان الاحمر ويعتبر القرار نافذا من تاريخه وعلى الجهات المختصه تنفيذ تاسيسه وتمكينه من العمل ، وصدر القرارضمن سياسة الحكومة الفلسطينيه في دعم التجمعات السكانيه المهددة بالترحيل والهدم ومن جهه اخرى التصدي لسياسات واجراءات الحكومه في مصادرة الاراضي .

الحكومه تدرك تماما ان مصادرة الاراضي واجراءات الترحيل للتجمع تحتوي على مخاطره كبيره وان أهداف ترحيل تجمع الخان الاحمر سيتبعه ترحيل كافة التجمعات البدويه وتمكين الحكومه الاسرائيليه من تنفيذ مخطط E1 وإفراغ المنطقه من الفلسطينيين وتوسيع المنطقه الاستيطانية تحقيقا لإنشاء القدس الكبرى.

الجدير بالذكر ان اهتماما واسعا ابداه رئيس الوزراء د رامي الحمد والذي زار تجمع الخان الاحمر وبتعليماته المباشره واقتراحه أنشئ مجلس قروي الخان الاحمر لكن الرياح لم تسري كما تشاء السفن وبقي قرار الحكومه الفلسطينيه بإنشاء مجلس قروي الخان الاحمر قيد الإجراءات البيروقراطيه ولم يخرج من مكاتب الجهات المختصه للتنفيذ .

وعلمت وكالة سما من مصدر خاص ان القرار المذكور خضع للنقاش والاقتراحات وذلك ضمن رؤيا لتوسيع تشكيلة المجلس بضم تجمعات بدويه اخرى مما يعني ان قرار تأسيس مجلس الخان الاحمر بات من المؤكد انه سيحتاج الى مده زمنيه لا نعرف نهايتها ، بل ان المستغرب كيف خرجت هذه المقترحات بعد ساعات من قرار مجلس الوزراء بل ان الجهه المختصه بتشكيل مجالس الهيئات المحلية حضرت الاجتماع ووافقت على القرار بصيغته الحاليّه ،. فكان من الاجدر تقديم المقترح وإخضاعه للنقاش ضمن رؤيه اخرى خرجت بالصدفة لم تتوفر قبل او أثناء اجتماع مجلس الوزراء .

من جهته أكد خبير شؤون الانتخابات والحكم المحلي باسم حدايده ان قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الخان الاحمر صدر ضمن المتطلبات الطارئه والمستعجلة وذلك بإدراك الحكومه لاهمية قرارها وحاجتها له في حينه ، وهو قرار واجب التنفيذ وليس المماطلة او التمديد.

وأوضح حدايدة في حديث لوكالة سما ان هذه المقترحات يمكن تأجيلها الى فتره قادمه ، فيما دعا الى اعتماد تشكيلة مجلس قروي الخان الاحمر فورا وتمكينه من ممارسة أعماله .

وأكد مصدر لوكالة سما ان جهات هيئة الجدار والاستيطان ومحافظة القدس وتنظيم القدس ووزارة الحكم المحلي تتابع تشكيل المجلس القروي ، الا ان افكارا ومقترحات دعت الى تأجيل تشكيل مجلس الخان للعمل على توسعته ، وان تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحاجهً الى مده زمنيه ستمتد الى الى أسابيع .

وعلمت وكالة سما ان أهالي تجمع الخان الاحمر يرفضون الصيغه المقترحة ويطالبون للأهمية المواجهه وخطورتها مع الاحتلال الى تشكيل مجلس قروي الخان الاحمر وهو خاص لتجمعهم وتنفيذ قرا ر مجلس الوزراء .

ان مجلس قروي الخان الاحمر ما زال حبرا على ورق ومخاوف من ان لا يرى النور وهو ينتظر رأفة الجهات المختصه وتقدير الموقف والعمل على تشكيله وتمكينه من العمل بالسرعة الممكنه .

