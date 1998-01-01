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مصرع طفلة من النقب غرقا ببركة فندق في البحر الميت

الأربعاء 18 يوليو 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفلة من النقب غرقا ببركة فندق في البحر الميت



وكالات / سما /

لقيت طفلة (9 أعوام) من منطقة النقب مصرعها، إثر غرقها ببركة داخل أحد الفنادق في منطقة البحر الميت، صباح اليوم الأربعاء.

وحاول الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى المكان إنقاذ حياة الطفلة وأجرى لها عدة عمليات إنعاش، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، واضطر الطاقم الطبي إعلان وفاتها على الفور.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي أنه "عندما وصلنا إلى المكان، وجدنا عند حافة البركة طفلة تبلغ من العمر نحو 9 أعوام، فاقدة للوعي وبدون نبض وتنفس. وقال المتواجدون إنهم انتشلوها من مياه البركة، بعد أن بقيت تحت الماء عدة دقائق، على ما يبدو. أجرينا عمليات إنعاش متقدمة لها، لكن في النهاية اضطررنا لإعلان وفاتها.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

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