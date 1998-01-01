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الاحتلال يعتقل (29) مواطناً من الضّفة بينهم أسرى محرّرين وموظّف في نادي الأسير

الأربعاء 18 يوليو 2018 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (29) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، بينهم أسرى محرّرين أمضوا سنوات طويلة في معتقلات الاحتلال، علاوة على اعتقال أحد موظّفي نادي الأسير الفلسطيني.

وبيّن نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل (12) مواطناً من محافظة جنين، وهم: المحرّر عوني عدنان كميل، المحرّر حسن يوسف دهماز، عصام يوسف سباعنة، المحرّر عبد الحكيم صالح موسى والذي كان قد أمضى (19) عاماً في معتقلات الاحتلال، معاذ صالح موسى، فادي حسين الأطرش، برهان مصطفى الأطرش، وسام أبو زيد، بالإضافة إلى أحمد طيب جرادات وأبنائه صابر وتامر ورؤوف.

واعتقل سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: المستشار في الوحدة القانونية في نادي الأسير والأسير المحرر سامي حسين، والذي كان قد أمضى نحو (25) عاماً في معتقلات الاحتلال، المحرر سائد أبو البهاء، إبراهيم أحمد فرج التميمي، عمر محمد طالب البرغوثي، نسيم حسني البرغوثي، أيوب رسمي أبو عليا ومنتصر مصباح أبو عليا.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: عدي العمور، رامي النجار، أحمد جبرين، محمد جبرين ومحمد العمور. علاوة على اعتقال أربعة مواطنين من القدس، وهم: الأسير المحرر عمر محيسن، محمود سعدي العدوين، مصباح أبو سارة وعبد الله أبو سارة.

فيما اعتقل الشّاب موسى جمال موسى سروجي (21 عاماً)، من منزله الليلة في ضاحية ذنابة في طولكرم.

#الاحتلال #نادي الأسير

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