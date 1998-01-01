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نقابات العمال ما قام به الاحتلال بتشديد الحصار جريمة تضاف لجرائمه السابقة

الأربعاء 18 يوليو 2018 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة من ارتفاع في نسب البطالة حتي تجاوزت 50% ونسب الفقر بين العمال تجاوزت 70% تأتي اجراءات الاحتلال لتزيد الامور سوءا وتهدد بكارثة انسانية بحق العامل الفلسطيني ,حيث قام الاحتلال بتقليص كمية الوقود الداخلة الي قطاع غزة, كما وزاد عدد المواد المحظور دخولها الي قطاع غزة حتي تجاوزت 1000 صنف وقام بتقليص مساحة الصيد الي 3 ميل .

كل هذه الاجراءات اضافة الي الاجراءات السابقة تهدد بكارثة انسانية في حق العامل الذي يعاني منذ 12 عام من الحصار الجائر المفروض علي قطاع غزة ,ثم تأتي اجراءات وكالة الغوث بتقليص خدماتها للمواطنين لتزيد الامور سوءا .

وطالب الاتحاد العام في بيان له المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره الظالم المفروض علي قطاع غزة منذ 12عام ,كما وطالب حكومة الوفاق برفع اجراءاتها العقابية عن قطاع غزة .

وطالب وكالة الغوث بان تزيد مساعداتها لقطاع غزة بدل من تقليص خدماتها ,وثمن دور الشقيقة مصر في اجراءاتها التخفيفية عن قطاع غزة وطالبها بمزيد من هذه الاجراءات التخفيفية عن القطاع .

#الاحتلال

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