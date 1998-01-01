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تجريف استيطاني جديد يصل منازل شرق دير بلوط

الأربعاء 18 يوليو 2018 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

واصلت اليوم جرافات مستوطنة"ليشم" شرق بلدة دير بلوط غرب سلفيت التوسع الاستيطاني وقلع الاشجار المثمرة المختلفة.

وقالت مصادر محلية ان اكثر من 100 شجرة زيتون وغيرها من الاشجار جرى قلعها خلال الايام القليلة الماضية وان التجريف ما زال مستمرا.

وقال المزارع عبد الله ادريس ان الجرافات قلعت اشجاره وغراسه من الزيتون، رغم انها محاطة باسوار ومسيجة بالاسلاك الشائكة، ويملك اوراق ثبوتيه فيها منذ اجداده.

 واكد عبد الله ان منطقة المرج المحاذية للمستوطنة يريد الاحتلال مصادرتها  دون الالتفات لمناشدات المزارعين.

بدوره قال الباحث د. خالد معالي ان مستوطنة "ليشم" تتوسع باستمرار على حساب اراضي: رافات ودير بلوط وكفر الديك والزاوية، غرب محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية، وان الاستيطان يخالف القانون الدولي الانساني كونه يستنزف اراضي وموارد الفلسطينيين لصالح الاستيطان دون حسيب او رقيب.

#جريف استيطاني #دير بلوط

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