الخدمات الطبية تُقدم أكثر من مليون خدمة منذ مطلع 2018

غزة / سما /

قدَّمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في محافظات قطاع غزة أكثر من مليون و192 ألف خدمة صحية خلال النصف الأول من عام 2018 الجاري، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إدارة الاسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 8816 خدمة إسعافية مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 11 ألف بطاقة ضمان صحي للموظفين.

وأفاد بأن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 1016 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى.

فيما سجلت حالات الولادة في المراكز والمستشفيات 1500 حالة ولادة، بينما قدَّمت أقسام الأشعة أكثر من 300 ألف طلب أشعة، في حين قدمت أقسام المختبرات 103 آلاف و179 فحصاً طبياً.

وبيَّن أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 9 آلاف و92 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 22 ألف و941 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 1017 حالة.

مسيرات العودة

وفي هذا السياق، أكد العقيد طبيب وائل عثمان مدير العلاقات العامة والإعلام في الخدمات الطبية أن طواقم الخدمات عملت على مدار ثلاثة شهور خلال مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لإسعاف الجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال لهم.

وأوضح العقيد عثمان أن طواقم الإسعاف والطوارئ تعاملت خلال مسيرات العودة مع 994 حالة تعرضت لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال، و248 حالة تعرضت لقنابل غاز مباشرة، وأسعفت 5833 حالة ميدانياً.

خدمات تمريضية

وأشار إلى إجراء عيادة البصريات 1957 خدمة، في حين قدمت الكوادر التمريضية أكثر من 787 ألف خدمة تمريضية متنوعة في خدمة المرضى خلال نصف العام الحالي، لافتاً إلى أن أقسام الصيدلية في المديرية صرفت 137 ألف و873 وصفة طبية.

في سياق متصل، أوضح التقرير أن اللجنة الطبية التابعة للمديرية قدَّمت 628 فحصاً طبياً للمرضى والجرحى، فيما نفذَّت دائرة التنمية البشرية 25 دورة تدريبية مختلفة، بالإضافة لاستفادة 150 من طلبة الامتياز من كافة الجامعات لكل التخصصات الطبية في مستشفيات ومراكز وعيادات المديرية.

وأنجز معهد ضباط الإسعاف بالمديرية 84 دورة ومحاضرة تدريبية متخصصة في مجال الإسعاف والطوارئ، استفاد منها 2514 طالباً وطالبةً.