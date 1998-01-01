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نتنياهو يأمر بوقف قانون "فيسبوك"

الأربعاء 18 يوليو 2018 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يأمر بوقف قانون "فيسبوك"



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت القناة العبرية الثانية، صباح اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بوقف مشروع قانون فيسبوك.

وبحسب القناة، فإن نتنياهو اتصل هاتفيًا بالوزير جلعاد أردان والوزيرة إيليت شاكيد وطلب منهم عدم تقديم مشروع القانون أمام الهيئة العامة للكنيست في الوقت الحالي.

وكانت لجنة التشريع الإسرائيلية أقرت بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع القانون الذي يسمح بإزالة منشورات وصفت بـ "التحريضية" عبر الانترنت وخاصةً شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان من المقرر عرض مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه. قبل أن يطلب نتنياهو وقفه بسبب خلافات داخل بعض أحزاب الائتلاف بشأنه، بحجة أنه لا يركز فقط على "الإرهاب الفلسطيني".

ويسمح القانون للمحكمة المركزية بطلب من الشاباك أو "الدولة" أن تصدر أمرًا يحظر بموجبه نشر محتوى أو نشره عبر الانترنت بما فيها على "فيسبوك" أو "تويتر" أو "غوغل".

كما ينص القانون على منح الصلاحية للمحكمة لإصدار الأمر للشركات المزودة بإزالة محتوى "تحريضي" والذي يشكل مخالفة جنائية.

كما يسمح القانون للمحكمة بأن تحظر على محركات البحث مثل "غوغل" أن تضع في خيارات البحث مواقع أو مواد "تحريضية" بعينها.

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