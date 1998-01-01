مستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء، وتجوّلوا في باحاته وسط حماية شرطة الاحتلال.

وكانت منظمات "الهيكل" المزعوم، أعلنت عزمها تنظيم اقتحام سنوي للأقصى، اليوم، بمشاركة صغار المستوطنين، "لربط الأطفال وعائلاتهم بأمجاد الهيكل"، وذلك مع اقتراب ذكرى خراب الهيكل المزعوم.

وقالت المنظّمات اليهودية في منشورات لها، إنّ مشاركة الأطفال في الصعود إلى جبل الهيكل (اقتحام الأقصى) مثيرة للمشاعر، مشيرة إلى أنّه "يتعيّن في هذه العطلة الصيفية أن نقود الأطفال ليكونوا شركاء الخلاص".

ودعا نشطاء من القدس والداخل الفلسطيني إلى مواجهة هذا الاقتحام باصطحات الأطفال للمسجد الأقصى في الموعد ذاته.