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المصري: الاحتلال يعيق انعقاد بطولة النخبة للشطرنج

الأربعاء 18 يوليو 2018 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المصري: الاحتلال يعيق انعقاد بطولة النخبة للشطرنج



رام الله /سما/

أعلن الاتحاد الفلسطيني للشطرنج استبدال بطولة النخبة بمشاركة لاعبين ولاعبات من المحافظات الشمالية والجنوبية ومن الشتات، والتي كان من المقرر عقدها أمس الثلاثاء في مدينة روابي، بثلاث بطولات في كل من الضفة وقطاع غزة وفي لبنان ليشارك فيها لاعبو الشتات.

وبناء على هذه البطولات الثلاث سيتم تشكيل المنتخب الفلسطيني الوطني من خمسة لاعبين وخمس لاعبات من النخب، وذلك للمشاركة في الأولومبياد العالمية المزمع انطلاقها في جورجيا خلال شهر أيلول القادم.

وأوضح الاتحاد أن سبب التغيير يعود إلى عدم تمكن عدد كبير من لاعبي الشطرنج في قطاع غزة والشتات من الحضور للبطولة، وذلك بسبب منعهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس الاتحاد بشار المصري، على اهتمام الاتحاد بمشاركة كافة المنافسين رغم التحديات حتى يتمكنوا من المنافسة في البطولات العالمية والعربية، والحصول على المراتب المشرّفة التي ترفع اسم فلسطين عاليا.

وقال: "إن هذه الخطوة جاءت من باب سعي الاتحاد الدائم للحفاظ على وحدة الجسم الفلسطيني الواحد، ولأننا نرفض أي استثناءات غير منصفة بحق لاعبي الشطرنج، وسنسعى لإعطائهم الفرصة العادلة لتمثيل فلسطين في الأولومبياد".

واعتبر المصري: أن أي نجاح يحققه المنتخب الفلسطيني فإنه يعود على فلسطين وشعبها كافة، ويبرز اسمها على خارطة العالم وهذا هو الهدف الذي نسعى له في اتحاد الشطرنج، معربا عن تمنياته بالتوفيق للاعبين في البطولات والأولومبياد لاحقا، وكما تمكنا من الفوز بإحدى أهم البطولات في العالم العربي فسنسعى لتحقيق فوز دولي أيضا.

#الشطرنج #بشار المصري #غزة #الضفة

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