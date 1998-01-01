جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ايهود باراك: نتنياهو يقود نحو دولة واحدة ذات أكثرية مسلمة

الأربعاء 18 يوليو 2018 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايهود باراك: نتنياهو يقود نحو دولة واحدة ذات أكثرية مسلمة



القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو على السياسة التي يتبعها والتي بحسب باراك تقود الى دولة واحدة ذات أغلبية من المسلمين.

وقال باراك مساء  الثلاثاء، في حفل أقيم بمتحف اسرائيل بتل أبيب، إن "حفنة صغيرة تقوم بالتلاعب بزعيم ضعيف، مضغوط وقابل للضغط يتزعم حزبًا شعبويًا".

وتحت عنوان "الصورة العامة للأحوال 2018" حاول باراك رسم خطوط الحياة في اسرائيل في العام 2018، معتبرا أن التهديد الوجودي على دولة إسرائيل هو داخلي، ويحمل في طياته رؤية وتصوّر نتنياهو الساعي الى "إرساء دولة واحدة، يهودية - تبشيرية ذات أغلبية من المسلمين المواطنين والعاملين، يُلزم تدمير الأسس والمؤسسات التابعة للدولة الصهيونية - الديمقراطية"، موضحا أن معظم الشعب في اسرائيل يرغب بضمان الحفاظ على أكثري يهودية في اسرائيل ذات طابع ديمقراطي صهيوني.

وقال "نتنياهو ومتطرفي اليمين يطمحون الى دولة واحدة من النهر الى البحر، وإفشال كل محاولة للطلاق من الفلسطينيين والقضاء على حل الدولتين".

واعتبر باراك أن النتيجة الحتمية لهذا الهدف هو "اندثار إسرائيل وتحوّلها الى دولة ذات أكثرية من المسلمين، صدام داخلي عنيف وثابت ودائم.. إسرائيل لن تكون دولة يهودية، لن تكون صهيونية، ولن تكون ديمقراطية".

وانتقد زعيم حزب العمل ووزير الحرب الاسرائيلي الأسبق سياسة الخارجية التي يتبعها نتنياهو واعتبر أن "الحكومة القومية المظلمة التي تقودنا اليوم ليست حليفة الدول التي تقوم قيم الحرية، التقدم، والمساواة في القارة المجاورة، بل تنضم الى بؤر القومية والظلام الأوروبية".

وأردف باراك "لأجل بولندا كانت رئيس الوزراء على استعداد لتلميع فظائع وجرائم الماضي، حتى بثمن خيانة ذكرى الضحايا وإهانة وذل الناجين من المحرقة"، وذلك في إشارة الى التفاهمات التي وقّع عليها نتنياهو مع الرئيس البولندي، وتهدف الى حل الخلاف بين اسرائيل وبولندا حول قانون تبناه البرلمان البولندي الذي يهيمن عليه اليمين، ويفرض عقوبات تصل الى السجن مدة ثلاث سنوات كحد اقصى على أي شخص يشير الى مخيمات الموت الالمانية النازية على انها مخيمات بولندية. وقد أغضبت هذه التفاهمات الجمهور الاسرائيلي والمعارضة في اسرائيل.

أخبار ذات صلة

اوباما - ارشيف

اوباما في كلمة وداعية : ستكون دولة واحدة بها ملايين الفلسطينيين من دون مواطنة

مجلس الامن يقر مشروع قرار يدين الاستيطان باغلبية 14 صوتا وامتناع دولة واحدة

شاب مسيحي يتضامن مع اخوانه المقدسيين

القدس المحتلة : مسيحي و مسلم يد واحدة

السنوار

السنوار من الحدود: "لو كان أبوجهاد موجودا لكان بواحدة من اثنتين إما معنا هنا أو يقود غرفة العمليات

مصالحة -ارشيفية

الأحمد: من يطالب بتنفيذ المصالحة دفعة واحدة يضع العصي بالدواليب

حادث سير

حادث سير مع حافلة للمستوطنين يودي بحياة 6 اشخاص من عائلة واحدة في رام الله

الأكثر قراءة اليوم

غلاف غزة : الصقور انضمت للطائرات الورقية

تقدم في جهود المصالحة لا يُحدث اختراقاً ومحاولات لـ«صيغة نهائية لتسليم غزة للسلطة

شاهد: جيش الاحتلال يتدرب على احتلال قطاع غزة

من هي الجماعة الاحمدية.. وماموقفها من السلطة الفلسطينية وحركة حماس ؟

موقع عبري يزعم : مصر تمهل حماس عدة أيام لوقف البالونات والطائرات الحارقة

اشتية : ملامح صفقة القرن باتت واضحة لدينا و كافة مشاكل غزة ستنتهي باحلال المصالحة

الجيش الإسرائيلي يلمح لحماس بأنه يعد لعملية واسعة في غزة

الأخبار الرئيسية

قادة حماس

مصر تعمل على "تنسيق" بين ورقتي فتح ذات النقاط العشرة وحماس ذات النقاط الثلاثة للمصالحة

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يستعد لعدة سيناريوهات اتجاه غزة بدءًا من عملية عسكرية وانتهاءً باحتلال القطاع

حرب غزة -ارشيفية

قناة عبرية: ضوء اخضر لجيش الاحتلال لشن حرب على غزة والجمعة المقبلة اخر موعد لحماس

العمادي

العمادي : مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس وناقشنا هدنة في غزة من 5-10 سنوات

ليبرمان ايزنكوت - ارشيف

نتنياهو وليبرمان يهددان غزة بحرب جديدة وقادة عسكريون يتحدثون عن مفاجاّت واغتيالات