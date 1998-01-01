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مصر تعمل على "تنسيق" بين ورقتي فتح ذات النقاط العشرة وحماس ذات النقاط الثلاثة للمصالحة

الأربعاء 18 يوليو 2018 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعمل على "تنسيق" بين ورقتي فتح ذات النقاط العشرة وحماس ذات النقاط الثلاثة للمصالحة



غزة / سما /

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «الحياة» اللندنية، إن مصر تعمل على إيجاد أرضية مشتركة بين موقفَي حركتي «فتح» و «حماس»، تمهيداً لإطلاق جولة جديدة من حوارات المصالحة، قريباً، في القاهرة.

وقالت المصادر إن مصر تلقت ورقة من حركة «فتح» مؤلفة من عشر نقاط، وأخرى من حركة «حماس» مؤلفة من ثلاث نقاط، وتحاول خلق قواسم مشتركة بين الموقفين، قبل الدعوة إلى جولة حوار وطني جديدة.

وطالبت الورقة التي قدمها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، بتطبيق الاتفاقات الموقعة برعاية مصرية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهماتها في غزة.

أما ورقة «حماس»، فطالبت بوقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وعقد اجتماع للإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت المصادر، إن مصر رحبت بورقتي الحركتين ولم تبدِ معارضة لأي نقطة وردت فيهما، مضيفة أن القاهرة تبدي اهتماماً كبيراً باستئناف جهود المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية لمواجهة التطورات المقبلة، وفي مقدمها الجهود الأميركية الرامية إلى تنفيذ مشاريع في قطاع غزة، ترى مصر أنها ترمي إلى تركيز الحل السياسي في قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن جزءاً أساسياً من هذه المشاريع سينفذ عبر مصر، وإن الأخيرة تريد عودة السلطة إلى غزة حتى لا تتحمل أي مسؤولية عن أي عواقب لهذه المشاريع، مثل انفصال القطاع عن الضفة، وجعله مركزاً للحل السياسي.

وتبدي السلطة الفلسطينية اهتماماً بتحريك ملف المصالحة للأسباب نفسها، لكن ليس من الواضح مدى التنازلات التي ستقدمها من أجل ذلك. ويرى بعض المراقبين في تحرك سلطة فتح نحو ملف المصالحة، مناورة ترمي إلى احتواء المحاولات الأـميركية الرامية إلى جعل قطاع غزة أداة للضغط عليها.

في الوقت نفسه، تبدي «حماس» اهتماماً بالمصالحة التي تعتبرها خشبة الخلاص للملفين الإنساني والسياسي. لكنها لا تظهر استعداداً لتقديم تنازلات كبيرة للسلطة من أجل إنجاز المصالحة، لإصرارها على الحفاظ على سيطرة فعلية على القطاع.

#مصر #حماس #فتح

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