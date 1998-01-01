العمادي : مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس وناقشنا هدنة في غزة من 5-10 سنوات

غزة / سما /

قال السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي الثلاثاء، أن "حماس و"إسرائيل" انخرطا في محادثات غير مباشرة حول قضايا متعددة تتعلق بالتصعيد الأخير".

وأضاف العمادي خلال مقابلة خاص لموقع قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية، أن "الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بالحفاظ على مواجهة عسكرية منخفضة الكثافة وتجنب شن حرب شاملة"، مشيراً إلى أنه التقى مسؤولين في البيت الأبيض الشهر الماضي، واقترحوا العديد من مشاريع البنية التحتية لتخفيف الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في غزة وخلق فرص عمل لأهالي القطاع.

وأفاد العمادي بأن "هناك مواجهة دقيقة ومضبوطة بدقة بين الجانبين، ويوجد تفاهم ضمني بين حماس وإسرائيل بالالتزام بتجنب القتل بين الجانبين"، مؤكداً أن "إسرائيل قصفت ما يزيد عن 60 منشأة لحركة حماس، ولم تقتل أياً من أعضاء الحركة".

وذكر أن "حماس طورت في السنوات الأخيرة استراتيجية رادعة جديدة، إذا قامت "إسرائيل" بضرب غزة أو مهاجمتها، فستقوم حماس برد مضاد بالصواريخ"، مستدركاً قوله: "لكن وفقاً لهذا التفاهم الضمني، فإن "إسرائيل" تضرب مناطق أو مواقع تابعة لحماس دون محاولة متعمدة لقتل الناس، وحماس تفعل الشيء نفسه ضد الأهداف الإسرائيلية"، على حد قول العمادي.

ونفى وجود وساطة قطرية في التصعيد الأخيرة، قائلاً إن "الوساطة حدثت سابقاً، ونريد وقف التصعيد لأننا بدأنا مشاريع إعادة الإعمار في غزة عام 2012، وأي حرب قادمة ستكون تكاليفها باهظة على الجانبين، ومن الصعب جداً تمويل إعادة إعمار غزة في حالة حرب أخرى مدمرة".

وحول دوافع التصعيد المفاجئ، قال العمادي إنني "أعتقد أن إسرائيل تريد تغيير الديناميكيات مع حماس، لأنهم أرادوا الانتقام من الطائرات الورقية والبالونات التي تم نقلها جواً داخل الأراضي الإسرائيلية احتجاجاً على الحصار الإسرائيلي، وتسببت في العديد من الحرائق؛ لذلك أرادت إسرائيل إنهاء هذا النوع من النشاط الاحتجاجي، فقصفت مواقع حماس العسكرية".

واستبعد السفير القطري الوصول إلى تصعيد كامل، رغم القصف الواسع جداً على مدار الأيام الماضية، منوهاً إلى وجود حديث مع المصريين ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف لوقف التصعيد.

وفيما يلي مقتطفات منمقابلة الجزيرة مع العمادي :-

الجزيرة: قالت مصادر لقناة الجزيرة إن المصريين والأردنيين بالإضافة إلىكم كانوا ينقلون رسائل إلى حماس من الأمريكيين والإسرائيليين. وكانت الرسائل على غرار ما يجب على حماس أن تلتزم به لوقف إطلاق النار لمدة 10-20 سنة ، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في غزة.

عمادي: لم يناقش أحد وقف إطلاق النار لمدة 10 إلى 20 سنة ، ناقشنا هدنة بحد أقصى مدتها خمس إلى عشر سنوات. المصريون متورطون بالفعل. لكن المشكلة هي أن المصريين غير موثوقين من قبل حماس. هذا لأن المصريين قدموا الكثير من الوعود لحماس لتحقيق المصالحة مع فتح ، من بين أمور أخرى ، قبل أكثر من عام ، لكنهم لم يفوا بوعودهم.

لذلك ، فقدت الثقة بين حماس ومصر. من ناحية أخرى ، فإن الرسائل التي كنا ننقلها بين حماس والإسرائيليين هي الرسائل الصحيحة. تتمتع قطر بمصداقية مع كلا الجانبين وتحظى بالاحترام بسبب ذلك.

بيد أن المصريين يتمتعون بوضع قوي لأنهم يسيطرون على الحدود مع غزة وبدونها لا يمكنك تحقيق أي شيء.

قناة الجزيرة: ما نوع الرسائل التي قدمتها بين حماس وإسرائيل؟

عمادي: كنت دائماً أعبّر رسائل بينهم حول ضرورة رفع الحصار عن غزة والتنسيق لعملنا في غزة لتخفيف التوتر بين الجانبين.

قناة الجزيرة: جاريد كوشنر ، المستشار الأقدم في البيت الأبيض ، وجيسون جرينبلات ، كبير مسؤولي البيت الأبيض في المفاوضات ، كانا في قطر في الشهر الماضي والتقيت بهما في ذلك الوقت. ما الذي ناقشه وما هي خطط الإدارة الأمريكية لغزة؟

عمادي: اقترح جاريد وجيسون مشاريع داخل غزة ، وهي مشاريع جيدة للغاية أؤيدها بالكامل. ناقشوا مشاريع الكهرباء ، ومشاريع المياه ، وخلق فرص العمل ، وسهولة الوصول ، والإنترنت 5G - وهذا أمر جيد.

ومع ذلك ، لكي تعمل هذه المشاريع ، تحتاج إلى أن يتفق الإسرائيليون عليها. المشكلة هنا هي أن الإسرائيليين يقولون أنهم لن يتعاملوا إلا مع السلطة الفلسطينية (السلطة الفلسطينية) ، وليس مع أي طرف ثالث آخر.

أخبرنا الأمريكيين بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون مشمولة لأن الإسرائيليين لن يوافقوا على أي جهود طرف ثالث ما لم تشارك السلطة الفلسطينية.

الجزيرة: لماذا تحاول الحكومة الأمريكية توفير فرص العمل ومساعدة سكان غزة؟ هل هناك شيء ما يحدث قد يكون له علاقة بما يسمى "صفقة القرن"؟

عمادي: برأي شخصي ، أعتقد أن غزة تملك القوة الآن. الأمريكيون يفكرون بأن عليهم حل المشاكل في غزة أولاً ثم الذهاب إلى الضفة الغربية.

بقدر ما في الضفة الغربية ، ليس لديهم ما تقدمه. ليس لديهم أي شيء لتقديمه هناك من حيث التنمية. لذلك ، غزة مهمة جدا. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك غزة قوة عسكرية وعقيدة رادعة. عدد الصواريخ التي تمتلكها حماس الآن ربما يزيد بمقدار 50 ضعفاً عما كان عليه في عام 2014.

قناة الجزيرة: ما هو الوضع في غزة اليوم بعد أكثر من 10 سنوات من الحصار الإسرائيلي الذي يمنع التدفق الحر للأشخاص والبضائع داخل وخارج الجيب؟

عمادي: الوضع سيئ للغاية. الاقتصاد ينخفض بسبب نقص السيولة والاستثمارات. في السابق ، كانت الأمور أفضل قليلاً لأن السلطة الفلسطينية دفعت مرتبات موظفي الحكومة والخدمات الحكومية في غزة لتصل إلى أكثر من 100 مليون دولار - بالإضافة إلى الأونروا التي جلبت حوالي 20 مليونًا. قامت السلطة الفلسطينية بتخفيض رواتب موظفيها وتقليص الأونروا تمويلها وإنفاقها ، الأمر الذي جعل الوضع الاقتصادي أسوأ.