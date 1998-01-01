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فيديو: معارض سوري يدعو بن سلمان لزيارة اسرائيل

الثلاثاء 17 يوليو 2018 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: معارض سوري يدعو بن سلمان لزيارة اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

دعا معارض سوري بارز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الى قبول وتلبية دعوة رئيس الكنيست الاسرائيلي لزيارة اسرائيل، والمضي قدما في جهود تطبيع العلاقات بين اسرائيل والسعودية.

وقال المعارض السوري عصام زيتون في حديث  لقناة i24NEWS الاسرائيلية ، إنه لا يرى أي مشكلة بذلك بل على العكس اعتبر أن الصراع العربي - الاسرائيلي هو "خلاف مصطنع".

وقال زيتون في برنامج "هذا المساء": "أعتقد أن مشاكل الشرق الأوسط لن تُحلّ الا بأيدي أبناء الشرق الأوسط. أتمنى وأوجه نداء من قلبي كمواطن عربي للأمير محمد بن سلمان أن يلبي دعوة الكنيست ويأتي ويلقي كلمة في اسرائيل، لنحل هذا الخلاف لأن هذا الخلاف كله مصطنع".

وتابع المعارض السوري "يجب علينا أن ننظر الى الأمام وليس الى الوراء، الأجيال القادمة ستلعننا والتاريخ سيكتب علينا أسوأ صفحاته. فنحن نخوض حروبا ونركز على أمور يجب أن تكون آخر ما نفكر فيها. يجب أن نفكر كيف نبني مستقبلا أفضل لأبنائنا وألا نبقى على نعيش في أحقاد الماضي"!

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