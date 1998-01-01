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"بوغبا" صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي المونديال

الثلاثاء 17 يوليو 2018 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بوغبا" صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي المونديال



باريس / وكالات /

أصبح اللاعب الفرنسي المسلم، بول بوغبا، صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي المونديال.

وظهر "بوغبا" في فيديو قصير لا يتعد الثانية الواحدة، لكن انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسجد في أرضية ملعب نهائي مونديال روسيا 2018، احتفالًا بتتويج منتخبه الفرنسي بطلًا للعالم.

كما ظهر "بوغبا" في صور أخرى من نهائي، أمس، وبجانبه لاعب المنتخب الفرنسي جبريل سيديبي، وهما يسجدان في أرضية الملعب، احتفالًا بالفوز.

وفي السياق، لم يخف "بوغبا" اعتناقه للدين الإسلامي خلال الاحتفالات التي تلت التتويج، وتمت داخل غرفة الملابس الخاصة بالفريق الفرنسي. 

وظهر "بوغبا" في مقطع مصور على تويتر، مدته 12 ثانية وهو يردد عبارة "الله أكبر" باللغة الإنجليزية لنحو 3 مرات. 

وشارك "بوغبا" كلاعب أساسي ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2018، والتي انتهت بتتويج الـ"ديوك الفرنسية" بعد فوزهم على المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين. 

وضمت تشكيلة المنتخب الفرنسي لمونديال روسيا (قوامها 23 لاعب)، 7 لاعبين مسلمين من أصول إفريقية وعربية. 

ومن اللاعبين المسلمين اثنان أساسيان وهما بول بوغبا ونغولو كانتي، وفي صفوف الاحتياطي نبيل فقير، وعثمان ديمبيلي، وعادل رامي، وجبريل سيديبي، وبنيامين مندي.

#بوغبا #مونديال #فرنسا

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