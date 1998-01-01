عريقات يدعو الى حراك سياسي موحد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي

رام الله /سما/

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة د.صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توحيد الجهود الأوروربية والدولية السياسية من أجل إنهاء الاحتلال ودعم الخطوات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية في المنابر الدولية، ودعم حقوق الشعب غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية وإنجاز الاستقلال وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال عريقات لوزير خارجية الجبل الأسود سرجان دارمانوفيتش ورئيسة ديوانه والوفد الدبلوماسي المرافق له في مقر الدائرة في رام الله.

واطلع عريقات وزير خارجية الجبل ووفده المرافق على انتهاكات الاحتلال المتواصلة والممنهجة المخالفة لقواعد القانون الدولي، وواقع الفصل العنصري والدولة الواحدة بنظامين، وممارسات الاحتلال الأحادية التي دمرت حل الدولتين بشكل ممنهج بما في ذلك توسيع الاستيطان الاستعماري، وتهويد القدس والاعتداء على المقدسات والتشريد القسري للسكان الفلسطينيين وخاصة في التجمعات البدوية في الخان الأحمر وأبو النوار وغيرها، واستهداف المدنيين الأبرياء بالاعدام الميداني، وغيرها من الخروقات التي تتطلب تدخلاً دولياً جدياً لردعها ووضعها تحت طائلة المساءلة القانونية الدولية. منبهاً إلى خطورة التعامل مع الشركات العاملة والمتواطئة مع المشروع الاستيطاني والعسكري.

وقدم عريقات عرضاً مفصلاً لآخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية، وبشكل خاص الجهود التي بذلنها القيادة من أجل الدفع بحل الدولتين، والتحرك السياسي الذي قادته القيادة على الصعيد الدولي بعد اعلان ترامب غير القانوني الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مجدداً التأكيد على رفض الشعب والقيادة فرض الحلول والاملاءات الإسرائيلية والأمريكية، وتمسكه بلغة القانون الدولي وسيادته.

وعلى الصعيد الداخلي، أشار عريقات إلى الجهود التي تبذلها جمهورية مصر الشقيقة لتحقيق إزالة اسباب الانقسام والمصالحة على أساس تمكين حكومة الوفاق لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة والعودة الى إرادة الشعب عبر الانتخابات العامة,.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير آليات التعاون المشترك فيما بينهما، مثمناً التزام الجبل الأسود بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وموقفها الداعم لحقوق الشعب واقامة سلام عادل ودائم قائم على أساس حل الدولتين.

وأضاف "مونتنيغرو من الدول التي سعت لتحقيق استقلالها وحصلت عليه بدعم المجتمع الدولي، وهي تعي جيداً مسعانا العادل من أجل الاستقلال، ونشكر باسم الشعب وقيادته وزير خارجية الجبل على تصويت بلاده الأخير لصالح انضمام فلسطين إلى الانتربول، وانتخاب الهلال الأحمر الفلسطيني عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، والقرار الخاص بالقدس، وتوفير الحماية الدولية للشعب في الأمم المتحدة"، مشدداً على ضرورة إيجاد آليات لتنفيذ القرار.