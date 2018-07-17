جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخضري: الاحتلال الإسرائيلي شرع عملياً بتنفيذ خطة خنق غزة

الثلاثاء 17 يوليو 2018 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: الاحتلال الإسرائيلي شرع عملياً بتنفيذ خطة خنق غزة



غزة / سما/

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن الاحتلال الإسرائيلي شرع عملياً بتنفيذ خطة خنق قطاع غزة وصولاً لانهيار اقتصادي تام.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء 17-7-2018 أن التنفيذ الاسرائيلي المتصاعد لخطة خنق غزة هدفه بشكل أساسي انهيار الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل ما يؤدي لإغلاق كل المصانع والمحال التجارية.

وأشار إلى الوضع الاقتصادي في غزة أصلاً في غرفة الانعاش، ويعاني معاناة شديدة في ظل كل الضغوط التي تُمارس على غزة، والحصار الخانق الممتد لأكثر من أحد عشر عاما.

وبين أن أكثر ٨٠٪ من مصانع غزة والورش والمحال التجارية أغلقت أبوابها بشكل جزئي أو كلي، وارتفاع عدد العمال المعطلين عن العمل إلى ٣٠٠ ألف عامل وآلاف الخريجين.

وشدد الخضري على أن هذه الخطة الإسرائيلية تأتي من خلال المنع التام لكل مستلزمات الحياة للاقتصاد في غزة صناعياً أو تجارياً، ما ينتج عن ذلك الانهيار التام للاقتصاد، وزيادة في عدد المصانع المغلقة وصولاً الى الاغلاق التام، بسبب عدم وجود أي مقومات للصناعة".

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع بنسبة ١٠٠٪ المواد الخام اللازمة للصناعة، ما سينعكس على جميع العمال الذين يعملون الآن، ولو بشكل جزئي، وسينتج عن هذا انهيار القدرة الشرائية حتى في حال توفر بعض مستلزمات الحياة الاساسية.

وجدد الخضري التأكيد على ضرورة العمل فلسطينياً من خلال توحيد كل الجهود كل في موقعه، وكذلك عربياً ودولياً لتلافي أخطار الخطة الإسرائيلية، والعمل السريع لإنقاذ الوضع الانساني والاقتصادي المنهار.

أخبار ذات صلة

الخضري - ارشيف

الخضري: الاستيطان في القدس والضفة لإدامة الاحتلال ومنع إقامة الدولة

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتدرب في عسقلان على إحتلال قطاع غزة

مصالحة -ارشيفية

الأحمد: من يطالب بتنفيذ المصالحة دفعة واحدة يضع العصي بالدواليب

عميل

بالفيديو: اعترافات مثيرة.. كيف أسقط الاحتلال الإسرائيلي العميل "ص،ع"؟

العاروري - ارشيف

اسرائيل تزعم : القيادة المحليّة لحماس بالضفة ترفض توجّه "العاروري" بتنفيذ عملياتٍ عسكريّةٍ

الخضري - ارشيف

الخضري يدعو لإنقاذ أطفال فلسطين من الأوضاع الإنسانية الصعبة

الأكثر قراءة اليوم

تقدم في جهود المصالحة لا يُحدث اختراقاً ومحاولات لـ«صيغة نهائية لتسليم غزة للسلطة

تقارير فلسطينية: إسرائيل شوّشت خطاب قاسم سليماني الى قطاع غزة

إغلاق معبر أبو سالم بشكل كامل وحتى إشعار آخر باستثناء الأدوية "عند الاحتياج"

غباي: لدينا طائرات وغواصات ونخسر أمام الطائرات الورقية الحارقة

ملادينوف ينقل رسالة إسرائيلية إلى "حماس": الطائرات الحارقة ستجر عليكم حرباً رابعة

مصر تغلق معبر رفح بسبب خلل في الحاسوب

رويترز: رئيس الأركان المصري السابق عنان في حالة "حرجة"

الأخبار الرئيسية

مسيرة العودة - غزة

اصابتان في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لمطلقي الطائرات الورقية شرق جباليا

حدود غزة -ارشيفية

موقع عبري يزعم : مصر تمهل حماس عدة أيام لوقف البالونات والطائرات الحارقة

جيش الاحتلال

شاهد: جيش الاحتلال يتدرب على احتلال قطاع غزة

اشتية

فيديو ..اشتية لـ"سما : ملامح صفقة القرن باتت واضحة لدينا و كافة مشاكل غزة ستنتهي باحلال المصالحة

قبة

الجيش الإسرائيلي يلمح لحماس بأنه يعد لعملية واسعة في غزة