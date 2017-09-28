هيئة الأسرى تتقدم باستئناف استثنائي ضد تثبيت الاعتقال الإداري بحق المضرب شوكة

رام الله / سما /

تقدمت محامية الأسير المضرب عن الطعام حسن شوكة الأستاذة أحلام حداد، ومدير عام الدائرة القانونية في هيئة الأسرى المحامي إياد مسك، بطلب استئناف استثنائي للمحكمة العسكرية في "عوفر"، لرفض قرار تثبيت الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بحق الأسير المضرب حسن شوكة، وتم تعيين الجلسة بتاريخ 24/7/2018.

وقال مسك أن تقديم الطلب جاء استثنائياً نظراً لخطورة حالته الصحية، في الوقت الذي يواصل فيه جميع المعتقلين الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال الادارية على مختلف مستوياتها.

علماً بأن الأسير حسن حسني حسن شوكة (30 عاماً) من مدينة بيت لحم، يقبع حالياً في عزل معتقل "الرملة"، وهو بوضع صحي صعب للغاية، فهو يعاني من آلام حادة في الكلى والعيون والرأس وتقيؤ بشكل مستمر، وفقد القدرة على الحركة ويستخدم الكرسي المتحرك لتلبية حاجاته، كما يعاني من كيس دهنيات أسفل الظهر، ومن تمزق في منطقة الخصيتين.

وكانت إدارة معتقلات الاحتلال قد نفذت بحق الأسير شوكة سلسلة من الاجراءات العقابية، وذلك لانهاك الأسير واجباره على فك اضرابه كالتنقلات المستمرة وعزلة في زنازين ضيقة وقذرة مليئة بالحشرات والأوساخ وعديمة التهوية والقيام بتفتيشات استفزازية بشكل متواصل لزنزانته وتفتيشه تفتيشا عاريا.

يذكر بأن الأسير شوكة تم اعتقاله بتاريخ 28/9/2017 وتم تحويله للاعتقال الإداري، ومن ثم أعلن الأسير اضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 11/10/2017، الذي استمر لمدة 35 يوماً، وعلق إضرابه بعد تحويل ملفه إلى قضية، وكان من المفترض أن يُفرج عنه بتاريخ 3/6/2018، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تحويله للاعتقال الإداري التعسفي، حيث أعلن بذات اليوم دخوله بإضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.