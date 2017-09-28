جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى تتقدم باستئناف استثنائي ضد تثبيت الاعتقال الإداري بحق المضرب شوكة

الثلاثاء 17 يوليو 2018 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تقدمت محامية الأسير المضرب عن الطعام حسن شوكة الأستاذة أحلام حداد، ومدير عام الدائرة القانونية في هيئة الأسرى المحامي إياد مسك، بطلب استئناف استثنائي للمحكمة العسكرية في "عوفر"، لرفض قرار تثبيت الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بحق الأسير المضرب حسن شوكة، وتم تعيين الجلسة بتاريخ 24/7/2018.

وقال مسك أن تقديم الطلب جاء استثنائياً نظراً لخطورة حالته الصحية، في الوقت الذي يواصل فيه جميع المعتقلين الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال الادارية على مختلف مستوياتها.

علماً بأن الأسير حسن حسني حسن شوكة (30 عاماً) من مدينة بيت لحم، يقبع حالياً في عزل معتقل "الرملة"، وهو بوضع صحي صعب للغاية، فهو يعاني من آلام حادة في الكلى والعيون والرأس وتقيؤ بشكل مستمر، وفقد القدرة على الحركة ويستخدم الكرسي المتحرك لتلبية حاجاته، كما يعاني من كيس دهنيات أسفل الظهر، ومن تمزق في منطقة الخصيتين.

وكانت إدارة معتقلات الاحتلال قد نفذت بحق الأسير شوكة سلسلة من الاجراءات العقابية، وذلك لانهاك الأسير واجباره على فك اضرابه كالتنقلات المستمرة وعزلة في زنازين ضيقة وقذرة مليئة بالحشرات والأوساخ وعديمة التهوية والقيام بتفتيشات استفزازية بشكل متواصل لزنزانته وتفتيشه تفتيشا عاريا.

يذكر بأن الأسير شوكة تم اعتقاله بتاريخ 28/9/2017 وتم تحويله للاعتقال الإداري، ومن ثم أعلن الأسير اضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 11/10/2017، الذي استمر لمدة 35 يوماً، وعلق إضرابه بعد تحويل ملفه إلى قضية، وكان من المفترض أن يُفرج عنه بتاريخ 3/6/2018، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تحويله للاعتقال الإداري التعسفي، حيث أعلن بذات اليوم دخوله بإضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.

#هيئة الأسرى

أخبار ذات صلة

الأسيرين المضربين شديد وأبو فارة - ارشيف

العليا الاسرائيلية تقرر تجميد الاعتقال الإداري للأسيرين المضربين شديد وأبو فارة

الرئيس عباس وترامب

معاريف: الرئيس عباس ألغى هيئة شؤون الأسرى في إطار تفاهماته مع ترامب ..وقراقع: لم نبلغ

مصالحة-ارشيفية

صحيفة: المصالحة تتقدم بحذر وفرص النجاح تساوي فرص الفشل ومخاوف متبادلة

الطالبة

صور : الطالبة آية "بدون يدين" تتقدم لامتحانات الثانوية العامة بغزة بكل تحدي وارادة

هيئة الاسرى: الاحتلال اعتقل 562 طفلا منذ اعلان ترامب

حدود غزة

هيئة حقوقية: 54 من جرحى المجزرة الإسرائيلية في حالة “موت سريري”

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان لا يستبعد اللجوء لحرب ضد غزة.. إذا توفر هذا الشرط!

تقارير فلسطينية: إسرائيل شوّشت خطاب قاسم سليماني الى قطاع غزة

إغلاق معبر أبو سالم بشكل كامل وحتى إشعار آخر باستثناء الأدوية "عند الاحتياج"

غباي: لدينا طائرات وغواصات ونخسر أمام الطائرات الورقية الحارقة

مصر تغلق معبر رفح بسبب خلل في الحاسوب

رويترز: رئيس الأركان المصري السابق عنان في حالة "حرجة"

نائب رئيس الكنيست تطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر لدعمها الارهاب

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال

شاهد: جيش الاحتلال يتدرب على احتلال قطاع غزة

اشتية

فيديو ..اشتية لـ"سما : ملامح صفقة القرن باتت واضحة لدينا و كافة مشاكل غزة ستنتهي باحلال المصالحة

قبة

الجيش الإسرائيلي يلمح لحماس بأنه يعد لعملية واسعة في غزة

مصالحة -ارشيفية

تقدم في جهود المصالحة لا يُحدث اختراقاً ومحاولات لـ«صيغة نهائية لتسليم غزة للسلطة

نيكولا ي ميلادينوف

ملادينوف ينقل رسالة إسرائيلية إلى "حماس": الطائرات الحارقة ستجر عليكم حرباً رابعة