الأخوان اوجي والشاعر الفلسطيني رامي اليوسف في حفل للقدس

القدس المحتلة / سما /

شهدت العاصمة الأردنية عمان مؤخرا حفلا كبير للقدس احياه أمير الغناء العربي هاني شاكر وزين عوض وصفاء سلطان وغيرهم حيث قدموا أغنيات للقدس من كلمات الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف المنتج المنفذ للحفل والذي تبناه ودعمه الإخوان نظمي ونزار اوجي وقناة anb

وقد أشاد الحضور بالمستوى الفني الراقي والمتميز للحفل الذي حضر المطران عطالله حنا والمشرف على الإعلام الفلسطيني أحمد عساف واللواء جبريل رجوب ووزير الإعلام العراقي ونخبة من السفراء والدبلوماسيين والاعلاميبن والفنانين وقد القى اليوسف قصيدة للقدس نالت إعجاب الحاضرين

يذكر أن الشاعر رامي اليوسف الذي لم يزر فلسطين منذ 10 سنوات الف ونفذ عدة اوبريتات لفلسطين وعواصم ثقافية عربية كانت دمشق في مقدمتها وقد غنى من اشعاره نخبة من كبار الفنانين العرب وهو الحاصل على إجازة بالإعلام من جامعة بيرزيت والمذيع السابق لدى صوت فلسطين هذا ويحضر اليوسف لعدة فعاليات لصالح فلسطين قريبا .