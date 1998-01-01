جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي العام يحذر من كارثية الحفريات أسفل المسجد الأقصى

الثلاثاء 17 يوليو 2018 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، من كارثية الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال في منطقة القصور الأموية، أسفل الجزء الشمالي من مبنى الـمتحف الإسلامي، الواقع في الجانب الغربي من المسجد الأقصى المبارك، متوقعاً حدوث خلخلة في الأبنية الإسلامية الموجودة في المنطقة جميعها، ومن ثم هدمها، لتغيير هوية المدينة المقدسة، وتهويدها بالكامل.

وأشار المفتي حسين في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال تتظاهر بالتفتيش عن أساسات هيكلهم المزعوم، مؤكدا أن الأمر بات خطيرا جداً على المسجد الأقصى المبارك، من تبعات هذه الحفريات، خاصة في حالة حدوث أي هزة، التي من شأنها أن توقع أضراراً جسيمة بالمباني والأروقة.

وطالب العالم العربي والإسلامي، بجميع دوله وحكوماته، ومنظمات الأمم المتحدة المختصة كافة، وفي مقدمتها (اليونيسكو) بضرورة التحرك العاجل، والضغط الفوري على سلطات الاحتلال لوقف تنفيذ هذه المخططات، التي تعمل على تأجيج التوتر في المنطقة برمتها.

في سياق آخر، أدان المفتي محمد حسين دعوات جماعات استيطانية متطرفة، لتنظيم مسيرة ليلية استفزازية، تطوف حول أسوار البلدة القديمة في القدس، في محاولة لإحلال واقع جديد في المدينة، تحت مظلة الإعلان العنصري للرئيس الأمريكي بشأن القدس عاصمة للاحتلال، ومن ثم نقل سفارته إليها، في مشهد تاريخي مكرر بإعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، ما دفعها للتعنت في ممارساتها وانتهاكاتها، في ظل السكوت الدولي، وعدم محاسبتها على خرق القوانين الدولية والإنسانية، ما دفعها للاستفراد العنيف بالقدس والمقدسات، ما يستدعي وضع حد لهذه الانتهاكات التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.

#المفتي العام #المسجد الأقصى

أخبار ذات صلة

الاقصى

صور: 300 الف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

مصلين في القدس- ارشيف

45 الف مصلي أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

محمود الهباش- ارشيف

الهباش: كل المؤامرات التي تحيكها إسرائيل بحق المسجد الأقصى ستفشل

المسجد الاقصى

الاردن يتدخل وينزع فتيل ازمة كبيرة في المسجد الأقصى

شاب يرش المياه على المصلين بالمسجد الاقصى

300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى المبارك

وفد بحريني

فيديو ..المقدسيون يطردون وفداً بحرينياً مطبعاً من داخل المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان لا يستبعد اللجوء لحرب ضد غزة.. إذا توفر هذا الشرط!

تقارير فلسطينية: إسرائيل شوّشت خطاب قاسم سليماني الى قطاع غزة

إغلاق معبر أبو سالم بشكل كامل وحتى إشعار آخر باستثناء الأدوية "عند الاحتياج"

غباي: لدينا طائرات وغواصات ونخسر أمام الطائرات الورقية الحارقة

مصر تغلق معبر رفح بسبب خلل في الحاسوب

رويترز: رئيس الأركان المصري السابق عنان في حالة "حرجة"

نائب رئيس الكنيست تطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر لدعمها الارهاب

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال

شاهد: جيش الاحتلال يتدرب على احتلال قطاع غزة

اشتية

فيديو ..اشتية لـ"سما : ملامح صفقة القرن باتت واضحة لدينا و كافة مشاكل غزة ستنتهي باحلال المصالحة

قبة

الجيش الإسرائيلي يلمح لحماس بأنه يعد لعملية واسعة في غزة

مصالحة -ارشيفية

تقدم في جهود المصالحة لا يُحدث اختراقاً ومحاولات لـ«صيغة نهائية لتسليم غزة للسلطة

نيكولا ي ميلادينوف

ملادينوف ينقل رسالة إسرائيلية إلى "حماس": الطائرات الحارقة ستجر عليكم حرباً رابعة