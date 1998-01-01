وكالات / سما /

من أساسيات الحياة الزوجية الاستمرار بالحوار والمناقشات البناءة مع الشريك، لذلك سنعرفك في ما يلي الى 4 أسباب تحثّك على عدم النوم غاضبة من زوجك:



- أولاً، عند نوم الشريكين غاضبين، سيتضخم الخلاف بينهما، فعدم الحديث بالمواضيع الحساسة التي أثارت الخلافات سلبي، فالأمور لن تعالج في اليوم التالي إذ أنكما ستتهربان من توجيه الكلام لبعضكما، من هنا حاولي حلّ الخلافات دائماً والتروي والحديث مع الشريك والتوصل الى حل جذري قبل النوم.



- ثانياً، الخلاف يسبب حالة اكتئاب للشخص، وسيكون الحزن دافعاً للأرق لديه، هكذا يؤثر الخلاف مع الشريك قبل النوم على الصحة النفسية وستكون تداعياته مزعجة على صحتك في وقت لاحق.



- ثالثاً، الخلاف قبل النوم والخلود الى الفراش غاضبين، يقود الى تعكير المزاج في الصباح التالي، وتصبحين بحالة هستيرية طوال اليوم تجادلين كل من ترينه، من هنا حاولي أن تحلي المشكلة مع الشريك لتنعمي بنوم هانئ لا يؤثر على تصرفاتك في اليوم التالي.



- رابعاً، ليس من العيب أن تتنازلي وتتحدثي إلى شريكك ولو كان هو المخطئ بحقك، فهذه علامة عظيمة عن الحب الذي تكنانه لبعضكما، كوني الشخص الذي يريد إصلاح العلاقة وهكذا تشجعينه على القيام بالمثل في المرة التالية.