جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

4 أسباب تحثّك على عدم النوم غاضبة من زوجك

الثلاثاء 17 يوليو 2018 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أسباب تحثّك على عدم النوم غاضبة من زوجك



وكالات / سما /

من أساسيات الحياة الزوجية الاستمرار بالحوار والمناقشات البناءة مع الشريك، لذلك سنعرفك في ما يلي الى 4 أسباب تحثّك على عدم النوم غاضبة من زوجك:

- أولاً، عند نوم الشريكين غاضبين، سيتضخم الخلاف بينهما، فعدم الحديث بالمواضيع الحساسة التي أثارت الخلافات سلبي، فالأمور لن تعالج في اليوم التالي إذ أنكما ستتهربان من توجيه الكلام لبعضكما، من هنا حاولي حلّ الخلافات دائماً والتروي والحديث مع الشريك والتوصل الى حل جذري قبل النوم.

- ثانياً، الخلاف يسبب حالة اكتئاب للشخص، وسيكون الحزن دافعاً للأرق لديه، هكذا يؤثر الخلاف مع الشريك قبل النوم على الصحة النفسية وستكون تداعياته مزعجة على صحتك في وقت لاحق.

- ثالثاً، الخلاف قبل النوم والخلود الى الفراش غاضبين، يقود الى تعكير المزاج في الصباح التالي، وتصبحين بحالة هستيرية طوال اليوم تجادلين كل من ترينه، من هنا حاولي أن تحلي المشكلة مع الشريك لتنعمي بنوم هانئ لا يؤثر على تصرفاتك في اليوم التالي.

- رابعاً، ليس من العيب أن تتنازلي وتتحدثي إلى شريكك ولو كان هو المخطئ بحقك، فهذه علامة عظيمة عن الحب الذي تكنانه لبعضكما، كوني الشخص الذي يريد إصلاح العلاقة وهكذا تشجعينه على القيام بالمثل في المرة التالية.

#النوم #الزوج

أخبار ذات صلة

مراهقة زوجك.. لها حل

صفات يعشقها زوجك فيك!

2017-636297247486849430-684_608x403

طرق لجذب زوجك في 10 دقائق فقط !

2017-636297262620403987-40_608x403

أمور لا يعرفها زوجك عنك

2017-636300902015174361-517_608x403

كيف تتعاملي مع زوجك المشغول ؟!

الازواج

هذه الطرق لكي تكسبي ود زوجك

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان لا يستبعد اللجوء لحرب ضد غزة.. إذا توفر هذا الشرط!

تقارير فلسطينية: إسرائيل شوّشت خطاب قاسم سليماني الى قطاع غزة

إغلاق معبر أبو سالم بشكل كامل وحتى إشعار آخر باستثناء الأدوية "عند الاحتياج"

غباي: لدينا طائرات وغواصات ونخسر أمام الطائرات الورقية الحارقة

مصر تغلق معبر رفح بسبب خلل في الحاسوب

رويترز: رئيس الأركان المصري السابق عنان في حالة "حرجة"

نائب رئيس الكنيست تطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر لدعمها الارهاب

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال

شاهد: جيش الاحتلال يتدرب على احتلال قطاع غزة

اشتية

فيديو ..اشتية لـ"سما : ملامح صفقة القرن باتت واضحة لدينا و كافة مشاكل غزة ستنتهي باحلال المصالحة

قبة

الجيش الإسرائيلي يلمح لحماس بأنه يعد لعملية واسعة في غزة

مصالحة -ارشيفية

تقدم في جهود المصالحة لا يُحدث اختراقاً ومحاولات لـ«صيغة نهائية لتسليم غزة للسلطة

نيكولا ي ميلادينوف

ملادينوف ينقل رسالة إسرائيلية إلى "حماس": الطائرات الحارقة ستجر عليكم حرباً رابعة