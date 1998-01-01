الشبكة تحذر من خطورة اغلاق الاحتلال معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة

رام الله / سما /

تستنكر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بشدة جريمة الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق معبر كرم ابو سالم التجاري مع قطاع غزة ومنع ادخال كافة المواد بما فيها المواد الغذائية والوقود وتقليص مساحة الصيد الى ثلاثة اميال في انتهاك فاضح لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي الانساني .

وتحذر الشبكة من التداعيات الخطيرة لهذه الجريمة على الاوضاع الانسانية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في قطاع غزة جراء الحصار الاسرائيلي المتواصل.

وتشير الشبكة الى الارتفاع المتسارع في نسب الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي في قطاع غزة والذي وصل الى نسب غير مسبوقة وتوقف عملية الاعمار والتقليص الكبير على تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونروا وغيرها من المؤسسات وتداعيات ذلك على واقع الحياة في قطاع غزة.

وتطالب الشبكة كافة الاطراف الدولية للضغط الجدي على الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءاته على شعبنا ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وفي كلا الاتجاهين امام حركة الافراد والبضائع .

وتشدد على على واجب الاطراف الفلسطينية لانهاء الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية بما يعزز من صمود ابناء شعبنا في مواجهة الاحتلال واعتداءاته والمخططات الرامية للنيل من حقوق شعبنا وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن.