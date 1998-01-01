جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشبكة تحذر من خطورة اغلاق الاحتلال معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة

الثلاثاء 17 يوليو 2018 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تستنكر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بشدة جريمة الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق معبر كرم ابو سالم التجاري مع قطاع غزة ومنع ادخال كافة المواد بما فيها المواد الغذائية والوقود وتقليص مساحة الصيد الى ثلاثة اميال في انتهاك فاضح لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي الانساني .

وتحذر الشبكة من التداعيات الخطيرة لهذه الجريمة على الاوضاع الانسانية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في قطاع غزة جراء الحصار الاسرائيلي المتواصل.

وتشير الشبكة الى الارتفاع المتسارع في نسب الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي في قطاع غزة والذي وصل الى نسب غير مسبوقة وتوقف عملية الاعمار والتقليص الكبير على تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونروا وغيرها من المؤسسات وتداعيات ذلك على واقع الحياة في قطاع غزة.

وتطالب الشبكة كافة الاطراف الدولية للضغط  الجدي على الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءاته  على شعبنا ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وفي كلا الاتجاهين امام حركة الافراد والبضائع .

وتشدد على على واجب الاطراف الفلسطينية لانهاء الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية بما يعزز من صمود ابناء شعبنا في مواجهة الاحتلال واعتداءاته والمخططات الرامية للنيل من حقوق شعبنا وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن.

 
#الشبكة #معبر كرم ابو سالم

أخبار ذات صلة

ميلادينوف- ارشيف

ميلادنوف: على إسرائيل التراجع عن خطوة اغلاق معبر كرم أبو سالم

طائرات الاحتلال تقصف نفقا قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة

اضراب الاسرى - ارشيف

اضراب الاسرى يدخل يومه الـ 39 والامم المتحدة تحذر من خطورة اوضاعهم

حرق انابيب غاز

صور.. الاحتلال يزعم : المتظاهرون أضرموا النار في أنابيب الغاز بالجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم

طيران الاحتلال

صورة : طيران الاحتلال يلقي منشورات تحذر اهالي قطاع غزة وهذا ما جاء فيها

حريق معبر كرم ابو سالم- ارشيف

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تصدر توضيحا حول احداث معبر كرم ابو سالم

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان لا يستبعد اللجوء لحرب ضد غزة.. إذا توفر هذا الشرط!

تقارير فلسطينية: إسرائيل شوّشت خطاب قاسم سليماني الى قطاع غزة

إغلاق معبر أبو سالم بشكل كامل وحتى إشعار آخر باستثناء الأدوية "عند الاحتياج"

غباي: لدينا طائرات وغواصات ونخسر أمام الطائرات الورقية الحارقة

مصر تغلق معبر رفح بسبب خلل في الحاسوب

رويترز: رئيس الأركان المصري السابق عنان في حالة "حرجة"

نائب رئيس الكنيست تطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر لدعمها الارهاب

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال

شاهد: جيش الاحتلال يتدرب على احتلال قطاع غزة

اشتية

فيديو ..اشتية لـ"سما : ملامح صفقة القرن باتت واضحة لدينا و كافة مشاكل غزة ستنتهي باحلال المصالحة

قبة

الجيش الإسرائيلي يلمح لحماس بأنه يعد لعملية واسعة في غزة

مصالحة -ارشيفية

تقدم في جهود المصالحة لا يُحدث اختراقاً ومحاولات لـ«صيغة نهائية لتسليم غزة للسلطة

نيكولا ي ميلادينوف

ملادينوف ينقل رسالة إسرائيلية إلى "حماس": الطائرات الحارقة ستجر عليكم حرباً رابعة