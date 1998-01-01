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طواقم الاحتلال تقتحم مدرسة في القدس

الثلاثاء 17 يوليو 2018 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال من قسم الضريبة والممتلكات "الأرنونة" تحرسها قوة عسكرية، اليوم الثلاثاء، المدرسة النظامية الابتدائية بحي شعفاط وسط القدس المحتلة.

يذكر أن هذه المدرسة فرع من المدرسة الأم الكائنة بحي بيت حنينا شمال القدس، والتي تعتبر من أعرق المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة، والتي رفضت كل إغراءات الاحتلال لإدخال المنهاج "الإسرائيلي" للتعليم في القدس، وتتبع المدرسة مديرية التربية والتعليم في القدس المحتلة.

وقال مراسلنا في القدس: إنه لم يرشح أي شيء عن ماهية وهدف الاقتحام للمدرسة حتى الآن.

 
#الاحتلال #مدرسة

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