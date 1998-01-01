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اللواء النتشة يعلن عن تقديم عشرة منح جامعية لطلاب التجمعات البدوية

الثلاثاء 17 يوليو 2018 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعلن اللواء بلال النتشة الامين العالم للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس و امين سر اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس عن تقديم عشرة منح لطلاب التجمعات البدوية في الجامعات الفلسطينية على نفقة المؤتمر الوطني الشعبي للقدس.

جاء ذلك خلال كلمة القاها اللواء بلال النتشة خلال الزيارة التضامنية للخان الاحمر شرقي مدينة القدس يوم أمس، ضمت وفد وكادر من المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، مؤكدا بكلمته أن هذه الخطوات تأتي بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس محمود عباس الذي بدوره اوصى على تقديم كل ما يلزم لتعزيز صمود التجمعات البدوية.

وقال النتشة ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي يقدمها المؤتمر لمؤازرة التجمعات البدوية وبالأخص الخان الاحمر المهدد من قبل سلطات الاحتلال بالهدم والتهجير القصري.

مضيفا ان المؤتمر يفتح ابوابه على مصراعيه استعدادا لتقديم كافة ما يلزم من مساعدات قانونية ومعنوية من أجل دعم صمود العشائر البدوية على ارضها.

كما قدم النتشة تحية اجلال واكرام لصمود بدو الخان الاحمر مدافعين عن ارضهم وعرضهم امام الهجمة الشرسة من قبل سلطات الاحتلال.

يذكر انه خلال الوقفة التضامنية تم رفع شعار الخان الأحمر خط احمر.

#بلال النتشة #التجمعات البدوية

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