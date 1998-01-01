هرم من الزهور يسعى لدخول موسوعة غينيس

وكالات / سما /

تستخدم بلدة بيدرو مونتايو في الإكوادور أكثر من نصف مليون زهرة زُرعت محليا في محاولة لتحطيم رقم قياسي عالمي ببناء هرم على غرار أهرامات الأجداد.

وتبلغ مساحة الهرم 1100 متر مربع ويزن نحو 30 طنا في منطقة كوتشاسكي الأثرية إلى الشمال من العاصمة كيتو.

ويسعى الهرم إلى احتلال مكان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بوصفه أكبر تكوين من الزهور في العالم.

وفحص فريق تابع للموسوعة الجزء الذي اكتمل من هذا العمل يوم السبت وسيصدر حكمه خلال أسبوع. حسب رويترز.

ورتب متطوعون الزهور يدويا وبدأوا العمل في نوبات على مدار الساعة منذ التاسع من يوليو.

ونُقلت الزهور إلى نقطة لتجميعها في شاحنات من 150 صوبة في أجزاء مختلفة من البلاد. وبعد وصولها إلى المخزن يعمل متطوعون على قطع الجذوع وتشذيب الأوراق ووضع الزهور في صناديق لنقلها إلى وسط البلدة التي يبنى فيها الهرم.

ويساعد نظام للري بالتنقيط على الحفاظ على نضارة الزهور. ويقدر منظمون تكلفة الهرم بنصف مليون دولار تقريبا.

وتحمل مدينة فرانكفورت الألمانية الرقم القياسي الحالي وسجلته في عام 2005 بتكوين من 170 ألف زهرة.