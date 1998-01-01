جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

احذروا.. التدخين السلبي يسبب شخير الأطفال

الثلاثاء 17 يوليو 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
احذروا.. التدخين السلبي يسبب شخير الأطفال



وكالات / سما /

يحذر العلماء بشكل دائم من التدخين بكل أنواعه، ومنه التدخين السلبي وخصوصاً على الأطفال.

ففي دراسة حديثة الأطفال الذين يتعرضون لدخان التبغ بشكل غير مباشر قد يصابون بالشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم، وفق "ديلي ميل".

وتشير نتائج الدراسة إلى أن خطر الإصابة بالشخير يزداد بنسبة تصل إلى 87%، إذا تعرض الطفل بانتظام لدخان السجائر. وارتفعت احتمالات إصابة صغار السن الذين أصبحوا يشخرون بنحو 2% لكل سيجارة تدخن يوميا في المنزل.

وقام العلماء الصينيون بمراجعة 24 دراسة شملت 88 ألف طفل تقريباً للحصول على هذه النتائج.

وقد رحب الخبراء بهذه النتائج، باعتبار أن الشخير غالبا ما يكون مؤشراً على توقف التنفس أثناء النوم، وقد ارتبط بمجموعة من المشاكل الصحية.

وقالت الدكتورة لوسي بوبوفا، الباحثة من جامعة ولاية جورجيا، والتي لم تشارك في الدراسة: "قد يعتقد بعض الآباء أن الشخير عند الأطفال حميد، ولكنه غالبا ما يكون الخطوة الأولى نحو تطوير توقف التنفس أثناء النوم، وهو ما يرتبط بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب".

وتضاف هذه الدراسة إلى الأدلة التي تشير إلى أن التدخين السلبي يمكن أن يكون ضارا، خاصة على الأطفال الصغار الذين لا يزالون في مرحلة النمو.

واكتشف العلماء من جامعة تشينغداو بقيادة الدكتور، كي سون، أن تعرض الأطفال للدخان قبل وبعد الولادة أثار احتمالات الشخير المستمر لديهم، مقارنة مع الأطفال غير المعرضين للتدخين السلبي.

وكان الأطفال الذين تعرضوا للدخان أثناء حمل أمهاتهم بهم أكثر عرضة بمرتين للإصابة بالشخير. وبعد الولادة، يكون الأطفال الذين تدخن أمهاتهم أكثر عرضة بنسبة 87% للشخير مقارنة بالأطفال غير المعرضين للدخان.

كما كان لتدخين الآباء أثر على أطفالهم بتعريضهم لخطر الإصابة بالشخير بنحو 45%.

#التدخين #شخير الأطفال

أخبار ذات صلة

التدخين السلبي يهدد النساء بالعقم وانقطاع الطمث مبكرا

التدخين يسبب العقم

دراسة: التدخين قد يسبب اضطرابات نفسية

علماء: التدخين خلال الحمل يسبب تغييرا في الحمض النووي للطفل

"التدخين " يسبب سرطان بالجهاز التنفسي

امتناع الأطفال عن الطعام يسبب الاكتئاب

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان لا يستبعد اللجوء لحرب ضد غزة.. إذا توفر هذا الشرط!

تقارير فلسطينية: إسرائيل شوّشت خطاب قاسم سليماني الى قطاع غزة

غباي: لدينا طائرات وغواصات ونخسر أمام الطائرات الورقية الحارقة

مصر تغلق معبر رفح بسبب خلل في الحاسوب

نائب رئيس الكنيست تطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر لدعمها الارهاب

ترامب وبوتين في هلسنكي : أمن إسرائيل هدف مشترك

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال

شاهد: جيش الاحتلال يتدرب على احتلال قطاع غزة

اشتية

فيديو ..اشتية لـ"سما : ملامح صفقة القرن باتت واضحة لدينا و كافة مشاكل غزة ستنتهي باحلال المصالحة

قبة

الجيش الإسرائيلي يلمح لحماس بأنه يعد لعملية واسعة في غزة

مصالحة -ارشيفية

تقدم في جهود المصالحة لا يُحدث اختراقاً ومحاولات لـ«صيغة نهائية لتسليم غزة للسلطة

نيكولا ي ميلادينوف

ملادينوف ينقل رسالة إسرائيلية إلى "حماس": الطائرات الحارقة ستجر عليكم حرباً رابعة