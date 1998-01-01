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أستون مارتن تطور طائرة صغيرة بـ"مزايا فريدة"

الثلاثاء 17 يوليو 2018 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أستون مارتن تطور طائرة صغيرة بـ"مزايا فريدة"



وكالات / سما /

تعكف شركة "أستون مارتن" البريطانية، على تطوير طائرة فريدة من نوعها بثلاثة مقاعد بسعر يصل إلى خمسة ملايين جنيه إسترليني.

وتعتمد المركبة على ثلاث مروحيات في إقلاعها وهبوطها بشكل عمودي، وهو ما يعني أن الركاب لن يكونوا في حاجة إلى أماكن فسيحة حتى يبدؤوا رحلاتهم الجوية.

وتمت صناعة الطائرة باستخدام ألياف الكربون، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الطائرة الجديدة في معرض فارنبورو ببريطانيا والذي ينطلق الاثنين، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وتتخذ الطائرة شكلا قريبا من "الطبق الطائر" من الأعلى بواجهة زجاجية فسيحة، وتفوق سرعة المركبة مئتي ميل في الساعة الواحدة.

ويرتقب أن يجري إنتاج الطائرة على مدى خمس سنوات في إطار شراكة بين "أستون مارتن" وشركة "رولز رويس" وشركة "CAES" لتصميم الطائرات، فضلا عن دعم حكومي.

لكن الخبر السيء لمن ينتظرون هذه الطائرة بشغف هو أنها ليست مزودة بــ"مقعد الإنقاذ القاذف"، أي أنه في حال حصول حادث لن يكون بوسع ركابها أن يغادروها لينزلوا آمنين بمظلاتهم على الأرض.

#أستون مارتن #طائرة

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