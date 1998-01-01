الديلي ميل: الموت البطئ لكونتي جعل تشيلسي يبدو سخيفاً

وكالات / سما /

بدأت الصحافة الإنجليزية تشن هجوماً على إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي بسبب سياستها في إقالة المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي الذي تأخر كثيراً مما أضاع عليه فرصة التعاقد مع نادي آخر .

صحيفة الديلي ميل نشرت عنوناً عريضاً تنتقد فيه إدارة الفريق قائلة ” الموت البطئ لكونتي جعل تشيلسي يبدو سخيفاً ”

وفي تفاصيل التقرير المُطول ذكرت الصحيفة أن كونتي كانت لديه مشاكل مع الإدارة بخصوص إنتقالات اللاعبين حيثُ كان يُخطط للرحيل مُنذ الموسم الماضي وحتى في يناير واللاعب كانوا يعلمون أنه سيرحل مع نهاية الموسم، لكن النادي لم يُعلن بشكل رسمي إلا في منتصف يوليو الحالي، حيثُ كانوا يرغبون في مُعاقبة كونتي الذي رفض التفريط في أي جزء من مستحقاته .

هذه السياسة لها أضرار كثيرة على نجوم الفريق خاصة كورتوا وهازارد المتوقع رحيلهم عن الفريق الإنجليزي مُتجهين إلى نادي ريال مدريد حيثُ ذكرا كثيراً في وسائل الإعلام المختلفة عن رغبتهم في الرحيل .

يُذكر أن أنطونيو كونتي نجح في الحصول على بطولتين في موسمين مُتتاليين فقد حقق لقب الدوري الإنجليزي في أولى مواسمه ثم حقق كأس الإتحاد الإنجليزي خلال الموسم الأخير .

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الجدير بالذكر أن المدرب الإيطالي ساري تولى قيادة الفريق بالوقت الحالي حيثُ سيقود نادي تشيلسي خلال الموسم القادم أملاً في تحقيق أولى ألقابه في مسيرته .