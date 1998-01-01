جاريث بيل سعيد بالتعامل مع مدرب ريال مدريد الجديد لوبيتيجي

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني سعيد بطريقة تعامل المرينجي، ومدربه الجديد جولين لوبيتيجي معه، مما يدفعه للتفكير بشكل كبير في الاستمرار مع النادي الملكي.

وأشارت التقارير الصحفية في الفترة الماضية عن تفكير جاريث بيل في الرحيل عن ريال مدريد، لشعوره بأنه لا يعد جزءًا مهمًا في تشكيلة الريال خلال السنوات الماضية.

ولكن بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وانتقال البرتغالي كريستيانو رونالدولصفوف يوفنتوس الإيطالي، جعل جاريث بيل يفكر مرة أخرى في الاستمرار مع ريال مدريد.

وأعطى جاريث بيل مهلة لنفسه حتى الأسبوع المقبل كي يتخذ قراره النهائي سواء بالاستمرار موسم آخر مع المرينجي أو الرحيل هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “الدايلي تليجراف” الإنجليزية أن جاريث بيل كان سعيدًا بطريقة تعامل جولين لوبيتيجي مدرب الريال الجديد معه، بعد الحديث الذي جمعهما.

وأكملت الصحيفة أن جولين لوبيتيجي متفهم شعور جاريث بيل، ومعجب باللاعب بشكل كبير ويرغب في استمراره والعمل معه في الموسم المقبل.