برشلونة لن يتعاقد مع ويليان بسبب نجولو كانتي !

وكالات / سما /

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” أن نادي برشلونة الإسباني صرف النظر عن التعاقد مع البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي من أجل التعاقد مع زميله الفرنسي نجولو كانتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس” قد أكدت في وقتٍ سابق رغبة نادي برشلونة الكبيرة في التعاقد مع نجولو كانتي نجم خط وسط تشليسي.

وأشارت الشبكة أن برشلونة كان مهتمًا أيضًا بضم ويليان، بل وقدّم عرضين لفريق تشيلسي من أجل ضمه، وكان العرض الثاني بمبلغ 53 مليون استرليني.

وتحدث جراهام هانتر خبير الكرة الإسبانية في شبكة “سكاي سبورتس” أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجولو كانتي أكثر من زميله ويليان، حيث أن النادي الكتالوني كان يبحث عن لاعب بإمكانيات النجم الفرنسي منذ فترة طويلة.

وأشار هانتر أن القائد آندريس إنييستا رحل عن برشلونة، وسيرجيو بوسكيتس حاليًا أصبح وحيدًا في وسط الملعب، والتعاقد مع كانتي سيعطي الفريق سرعة وقوة وصفات كان يفتقدها البلوجرانا، بالإضافة إلى أن كانتي لاعب كرة قدم مميز وسيفيد الفريق كثيرًا.

الجدير بالذكر أن نجولو كانتي قد تألق مع منتخب بلاده فرنسا، وكان أحد أسباب فوز الديوك بلقب كأس العالم 2018 الذي أقيم على الأراضي الروسية.