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المفتي يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

الثلاثاء 17 يوليو 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ مطبعي فيها ورد في صفحة رقم(13) في الآية رقم(85) من سورة البقرة، حيث كتبت كلمة (مجرم) بدل كلمة (محرم) في قوله تعالى (....وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرّم عليكم...).

وأوضح المفتي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذه النسخة صادرة عن المطبعة التوفيقية، بتصريح رقم (59) الصادر في 20/5/2015م، بإذن من مجمع الأزهر للبحوث الإسلامية، في جمهورية مصر العربية.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه الطبعة بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، فمن الملاحظ زيادة الأخطاء في طباعة وتصوير المصاحف.

#المفتي العام

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