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العالول : القيادة لن تسمح بالمساس بأهلنا في قطاع غزة

الثلاثاء 17 يوليو 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العالول : القيادة لن تسمح بالمساس بأهلنا في قطاع غزة



رام الله / سما /

أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان القيادة لن تسمح بأي مساس بأهلنا في قطاع غزة ودفع أي ثمن سياسي، موضحا ان اسرائيل تسعى من خلال تهديداتها بشن عدوان جديد على القطاع لابتزاز شعبنا سياسيا وتعميق حالة الحصار الذي تفرضه على غزة منذ سنوات.

من جانب اخر، دعا العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الثلاثاء أبناء شعبنا للتوجه الى قرية الخان الاحمر ومساندة الاهالي هناك في التصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إزالة كافة التجمعات البدوية والاستيلاء على الاراضي المقامة عليها.

وشدد العالول على أهمية التحركات والفعاليات الشعبية الرافضة لسياسات وممارسات الاحتلال وضد مخططات الادارة الأمريكية لفرض ما تسمى صفقة القرن .

#العالول #غزة

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