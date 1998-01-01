حماس: اغلاق معبر أبو سالم جريمة ضد الإنسانية سيكون لها تداعيات خطيرة

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم وحرمان غزة من أبسط مستلزمات الحياة جريمة ضد الإنسانية سيكون لها تداعيات خطيرة.

وأضاف المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي:" أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم وحرمان غزة من أبسط مستلزمات ومتطلبات الحياة جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في القطاع، جرأه عليها الصمت الإقليمي والدولي على جرائمه وانتهاكاته وغياب القرارات الرادعة بحقه".

وتابع برهوم:" إن هذه الإجراءات الانتقامية تعكس حجم الظلم وبشاعة الجريمة التي تتعرض لها غزة، والتي سيكون لها تداعيات خطيرة يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي، ولن تفلح أبدا في التأثير في المواقف الوطنية لاستمرار النضال والمقاومة لانتزاع حقوقنا وإنهاء الحصار".