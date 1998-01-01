مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية

رام الله / سما/

شرعت مجموعة من المستوطنين، اليوم، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على الأراضي المهددة بالمصادرة في خربة المزوقح بالأغوار الشمالية.

وأبلغ خبير الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار، عارف دراغمة، أن المستوطنين نصبوا المعرشات وأقاموا حظائر للأبقار ووضعوا خلايا شمسية على أراضي تلك الخربة.

وأكد دراغمة، أن إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة هذه جاء بالتزامن مع إقدام ما تسمى "سلطة الطبيعة" الإسرائيلية بإغلاق آلاف الدونمات في تلك المنطقة، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها لرعي المواشي، بذريعة أنها أراضي طبيعية يحظر الرعي فيها، وهو قرار جرى استثناء المستوطنين منهم، حيث تغض سلطات الاحتلال عن تواجدهم هناك وعن رعي أبقارهم في ذات الأراضي المصنفة على أنها طبيعية.