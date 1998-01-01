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ملادينوف ينقل رسالة إسرائيلية إلى "حماس": الطائرات الحارقة ستجر عليكم حرباً رابعة

الثلاثاء 17 يوليو 2018 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف ينقل رسالة إسرائيلية إلى "حماس": الطائرات الحارقة ستجر عليكم حرباً رابعة



غزة / سما /

علمت "الحياة" اللندنية، أن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف نقل رسالة واضحة من إسرائيل إلى حركة "حماس" مفادها أن "الطائرات الورقية الحارقة ستجر عليكم حرباً رابعة".

وقالت مصادر فلسطينية موثوق فيها لـ "الحياة"، أن ملادينوف أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بهذه الرسالة عندما التقاه في مدينة غزة أول من أمس.

وكان ملادينوف أمضى أربع ساعات فقط في قطاع غزة، التقى خلالها هنية وعدداً من قادة الحركة، وبحث معه في المصالحة وخطته لإنقاذ غزة وعوامل اندلاع مواجهة جديدة دامية، ثم عقد مؤتمراً صحافياً قبل أن يغادر عائداً إلى القدس.

وأشارت المصادر إلى أن ملادينوف لا يعارض «مسيرات العودة»، بل حض الفلسطينيين على استمرارها «في صورة سلمية».

في الأثناء، أطلق قادة إسرائيليون تهديدات جديدة ضد حركة «حماس». وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو صباح أمس، أن هناك «تبادلاً للضربات» مع قطاع غزة حالياً، مشيراً إلى أن الأوضاع السائدة «لن تنتهي بضربة واحدة».

 وأضاف خلال لقائه رؤساء مجالس مستوطنات «غلاف غزة»: «إننا نعيش صراعاً صهيونياً متواصلاً، ولا أريد أن أقول أنه انتهى». وأكد نتانياهو أنه أعطى أوامر للجيش بـ «العمل على وقف عمليات إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة»، مشدداً على أنه «سينجح في هذا الأمر، كما نجح في القضاء على الأنفاق ومنع التسلل عبر الحدود».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش «هاجم حماس أول من أمس في شكل عنيف جداً، في ضربة هي الأقوى منذ الحرب الأخيرة» قبل أن تتمكن مصر وملادينوف من التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار والعودة إلى التهدئة السارية المفعول منذ انتهاء العدوان صيف عام 2014.

#ميلادينوف #حماس #الطائرات الورقية

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