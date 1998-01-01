جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الإحتلال يستدعي سائقي شاحنات من الاحتياط لمكافحة الحرائق

الثلاثاء 17 يوليو 2018 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال يستدعي سائقي شاحنات من الاحتياط لمكافحة الحرائق



وكالات

تعمل "فرقة غزة" في الجيش الإسرائيلي (أوغدات عزة)، في الأيام الأخيرة، على تجنيد سائقي شاحنات من قوات الاحتياط، وذلك بهدف تنجيع معالجة الجيش للحرائق بالتعاون مع فرق الإطفاء وجهات أخرى.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها إسرائيل في مواجهة الحرائق التي تندلع في البلدات المحيطة بقطاع غزة جراء إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة.

وتعمل فرق الإطفاء، في ساعات مساء اليوم، على إخماد حريق اندلع في المجلس الإقليمي "أشكول". وكان قد تم اكتشاف 7 حرائق في هذه المنطقة، تمت السيطرة عليها باستثناء حريق واحد اندلع نتيجة البالونات الحارقة.

كما تعمل فرق إطفاء كثيرة على السيطرة على الحريق الذي اندلع قرب كيبوتس "كرميا"، بمساعدة آليات عسكرية. ورغم ذلك فإن الحريق الذي أتى على 320 دونما لا يزال خارجا عن السيطرة.

أخبار ذات صلة

ارشيفية

نتنياهو يقرر تعويض مزارعي مستوطنات غلاف غزة نتيجة الحرائق من اموال السلطة

قبة حديدة- ارشيف

جيش الاحتلال يعلن نشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في الجنوب ويستدعي الاحتياط

نتنياهو

خلال اتصال هاتفي.. نتنياهو يشكر الرئيس على مشاركة الدفاع المدني في إخماد الحرائق

دخول شاحنات محملة بالوقود عبر معبر رفح

غزة:ادخال شاحنات الوقود المصري والكهرباء 4 ساعات وصل مقابل 12 فصل

وقود مصري -ارشيفية

مصر تفتح معبر رفح لادخال شاحنات محملة بالبضائع والوقود لغزة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما": لا فيتو اسرائيلي على انهاء الانقسام وخطة "غرينبلات" انتهت

أبو الهول: السلطة قد توافق على كثير من مطالب حماس للمصالحة

إيكونومست: لماذا استعان عمدة لبناني بشابات بملابس "ساخنة"؟

بالفيديو: اعترافات صادمة للأم التي رمت جثث أطفالها الثلاثة في الجيزة

أسعار صرف العملات

الموساد يكشف تفاصيل عمليته في طهران بإخراج "هوليوودي"

هارتس: اتصالات مكثفة اجرتها مصر مع نتنياهو مباشرة لتجنيب قطاع غزة حربا جديدة

الأخبار الرئيسية

نيكولا ي ميلادينوف

ملادينوف ينقل رسالة إسرائيلية إلى "حماس": الطائرات الحارقة ستجر عليكم حرباً رابعة

إغلاق معبر أبو سالم بشكل كامل وحتى إشعار آخر باستثناء الأدوية "عند الاحتياج"

غباي- ارشيف

غباي: لدينا طائرات وغواصات ونخسر أمام الطائرات الورقية الحارقة

قصف -ارشيفية

سقوط صاروخ اطلق من غزة قرب عسقلان بعد قصف الاحتلال نقاط رصد للمقاومة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان لا يستبعد اللجوء لحرب ضد غزة.. إذا توفر هذا الشرط!