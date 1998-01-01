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إغلاق معبر أبو سالم بشكل كامل وحتى إشعار آخر باستثناء الأدوية "عند الاحتياج"

الإثنين 16 يوليو 2018 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق معبر أبو سالم بشكل كامل وحتى إشعار آخر باستثناء الأدوية "عند الاحتياج"



وكالات

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين الجانب الفلسطيني بقرارها إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري   بشكل كامل وحتى إشعار آخر.

واوضحت  سلطات الاحتلال انها ستغلق المعبر بشكل كامل وأنه سيُسمح بإدخال الأدوية للقطاع "عند الاحتياج" فقط .

وكان  الاحتلال الاسرائيلي ابلغ الاسبوع الماضي بمنع دخول أي بضائع الى قطاع غزة باستثناء المواد الغذائية والطبية والصحية، بالإضافة الى القمح والاعلاف والابقار والقش والبترول.

وقال فتوح، "غير ذلك يمنع دخول أي مواد الى قطاع غزة، بالإضافة الى وقف التصدير بشكل كامل من القطاع الى الخارج أو الى الضفة الغربية حتى اشعار آخر"، مبينا ان القرار يشمل المشاريع الدولية في القطاع.

#معبر كرم ابو سالم #اغلاق

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