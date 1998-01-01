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طرد صحافي فلسطيني رفع لافتة خلال مؤتمر ترامب- بوتين في هلسنكي (صور )

الإثنين 16 يوليو 2018 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرد صحافي فلسطيني رفع لافتة خلال مؤتمر ترامب- بوتين في هلسنكي (صور )



وكالات

قام رجال الأمن الروس بطرد صحافي من المؤتمر المشترك الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، الإثنين، بعد أن رفع لافتة كتب عليها “معاهدة حظر الأسلحة النووية”.

وأظهرت كاميرات المصورين قيام الحراس بالانقضاض على الصحافي الفلسطيني، سام الحسيني، ومرافقته إلى خارج قاعة المؤتمر وذلك قبل وصول الزعيمين.

والحسيني، مدير الاتصالات في معهد “Institute of Public Accuracy”، ومقره واشنطن، كان يتابع المؤتمر الصحافي في هلسنكي لمجلة “The Nation” الأسبوعية الأمريكية.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الروسية أن اللافتة التي رفعها الحسيني تندرج تحت الـ”مواد الخبيثة”.

وتهتم المؤسسة التي يترأس الحسيني قسم الاتصالات فيها بمساعدة المنظمات الشعبية على إيصال أفكارها لوسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة” ، بحسب موقعها الإلكتروني.

وأكدت المتحدثة باسم “The Nation”، كيتلي غراف، أنها حصلت على اعتماد صحافي للحسيني لتغطية المؤتمر.

وقالت، في بيان، “في الوقت الذي تشوه فيه هذه الإدارة (إدارة ترامب) بثبات وسائل الإعلام، نشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بأنه (الحسيني) تم إخراجه بالقوة من المؤتمر الصحافي قبل أن يبدأ الزعيمان بتلقي الأسئلة”. وأضافت “هذا وضع متطور وسنتابعه عن كثب”.

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